O que fazer em Jericoacoara: passeios para ver lagoas e muito mais

JERICOACOARA - Jijoca de Jericoacoara – nome que já é pleno amor – faz tempo que não é destino novo na lista de desejos, nem de brasileiros, nem de estrangeiros. Basta andar por suas ruas ou faixa de areia para ouvir pessoas conversando em línguas diversas, em qualquer época do ano. A novidade é que a cidade do Ceará ganhou um aeroporto próximo em junho do ano passado - leia mais sobre o novo aeroporto e sobre as formas de se chegar a Jeri.

Depois da minha primeira visita ao destino, em 2016, voltei este ano cheia de expectativas. Queria, sim, reencontrar lugares e sabores pelos quais me apaixonei – a vila está repleta de bons (e não exatamente baratos) restaurantes - clique aqui e saiba onde comer bem. Mas queria também descobrir lugares novos e matar a vontade dos passeios que os quatro dias da primeira vez não me permitiram fazer. Com este tempo, aliás, dá para aproveitar bem o básico, mas, se tiver possibilidade, considere ficar sete dias.

Minha sorte foi ter conhecido Pedro Cândido, funcionário do hotel onde me hospedei, o Blue Residence (leia mais sobre hospedagens em Jeri). Com sua simpatia, bom humor e conhecimento enorme do que Jeri tem de melhor, ele me indicou passeios diferentes daqueles que eu havia feito da primeira vez.

A seguir, você confere todas as dicas destes passeios, desfrutando os ventos maravilhosos da região, as águas esverdeadas e morninhas e a poesia visual do céu, com um pôr do sol deslumbrante.

