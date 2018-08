Neste ano, setembro será o mês gastronômico: Cabo Frio, Gramado, Lima e Bruxelas contam com grandes eventos onde os sabores são protagonistas. Há também música boa em Paraty e Punta del Este; exposições artísticas no Vale do Café; moda em Nova York; cinema em Toronto. Programe-se e boa viagem!

