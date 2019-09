O que já sabemos sobre a temporada de cruzeiros 2020/2021

A temporada de cruzeiros 2019/2020 ainda nem começou na costa brasileira e as duas principais armadoras que percorrem nosso litoral já anunciaram novidades para a temporada seguinte, 2020/2021. Cada uma delas trará uma nova embarcação para a temporada no País.

Com sede em Genebra, na Suíça, a MSC anunciou a estreia do MSC Grandiosa, com capacidade para 6.300 passageiros - o maior a percorrer o litoral brasileiro. Ele substituirá outro gigante, o Seaview, com capacidade para 5.300 hóspedes - que ainda circula por aqui nesta temporada (mais informações abaixo).

Da italiana Costa, a novidade é o navio Luminosa. Com 1.130 cabines e capacidade para 2.826 hóspedes, a embarcação terá partidas de Santos (SP) e Itajaí (SC), com destino a Montevidéu e Buenos Aires.

Confira os detalhes:

Costa

Os cruzeiros do Luminosa para a região do Rio da Prata terão duração de 7 noites, com escalas em Buenos Aires e Montevidéu. Alé disso, a embarcação fará cinco minicruzeiros de 3 e 4 noites, com embarques em Santos e paradas em Balneário Camboriú (SC) e Ilha Grande (RJ). A temporada irá de 30 de novembro de 2020 até 13 de março de 2021. O navio tem quatro restaurantes, 11 bares, 3 piscinas externas, um spa de 3.500 m², teatro, cinema 4D e cassino.

Além do Luminosa, a temporada será cumprida pelos já conhecidos Fascinosa e Pacífica. O Fascinosa fará cruzeiros de 6 e 7 noites, passando por Búzios (RJ), Ilha Grande (RJ), Ilhabela (SP), Ubatuba (SP), Balneário Camboriú (SC), Porto Belo (SC), Salvador (BA) e Ilhéus (BA). Os embarques poderão ser feitos em Santos (SP) ou Salvador (BA).

Já o Pacifica continuará com os cruzeiros para a região do Rio da Prata (Uruguai e Argentina). Os roteiros, de 7 e 9 noites, partirão do Rio de Janeiro com destino a Montevidéu e Buenos Aires. No caminho, visitam Ilhabela (SP), Búzios (SP) e Ilha Grande (SP).

Fora da costa brasileira, a empresa anunciou também outras novidades. Entre elas estão os navios Smeralda e Toscana, movidos a gás natural, que farão rotas no Mar Mediterrâneo.

MSC

A principal novidade da MSC para a temporada brasileira 2020/2021 é a chegada do Grandiosa. Com capacidade para 6.300 hóspedes, ele passará a ser o maior e mais moderno navio da frota, substituindo o também gigante Seaview (com capacidade para "apenas" 5.300 passageiros). O transatlântico será inaugurado em novembro deste ano com um cruzeiro partindo de Hamburgo (Alemanha) com destino a Southampton (Reino Unido).

Na costa brasileira, o Grandiosa começará a operar em novembro de 2020, com saídas de Santos e Salvador e roteiros de 7 noites pelo Nordeste. As opções de entretenimento incluirão shows do Cirque du Soleil, em formato desenvolvido especialmente para o cruzeiro. As apresentações serão no Carousel Lounge e cobradas à parte - com ingressos na faixa dos R$ 70 (com direito a um drinque) ou R$ 150 (com jantar).

A empresa anunciou outras mudanças para a temporada futura. O Fantasia, que hoje tem rotas até Santa Catarina ou até a Bahia, irá de Santos para Uruguai e Argentina, em roteiros de sete noites com saída aos domingos e possibilidade de pernoite em Buenos Aires. Será a primeira vez que esse navio fará um roteiro internacional com partida do Brasil.

Além disso, o Preziosa voltará a operar no Brasil, com embarques no Rio de Janeiro e em Salvador em cruzeiros de 3, 4, 6 ou 8 noites. Haverá uma rota pelo Nordeste e outra para Argentina e Uruguai e o cliente terá a opção de combinar os dois trechos, percorrendo de uma só vez toda a costa leste.

O Sinfonia volta para o litoral fazendo o mesmo trajeto da atual temporada (leia mais sobre a temporada deste ano abaixo). Os roteiros de sete noites terão embarques em Itajaí e Santos, com destino ao Uruguai e à Argentina.

TEMPORADA 2019/2020

Se ainda está muito cedo para você pensar para a temporada do ano que vem, saiba que este ano a temporada terá sete navios na costa brasileira, trazidos pelas empresas MSC (Seaview, Sinfonia, Fantasia e Poesia), Costa (Pacífica e Fascinosa) e Pullmantur (Soberano) . Serão 531.121 leitos (alta de 6,3% em comparação ao ano anterior), divididos por 144 roteiros e 575 escalas.

O Soberano, da Pullmantur, abre a temporada em 18 de novembro. Já o Fascinosa, da Costa, é o último a partir, em 6 de abril. A novidade deste ano é que a cidade de Itajaí, em Santa Catarina, passará a ter embarques e desembarques, ampliando as opções para os moradores da região Sul. A médio prazo, a Clia (Associação Internacional de Cruzeiros) promete incorporar também os portos de Arraial do Cabo (RJ) e Penha (SC) e a Ilha do Mel, no Paraná. Veja as diferenças entre os navios que chegam e mais detalhes sobre esta temporada:

A companhia espanhola opera com apenas um navio no litoral brasileiro, em parceria com a CVC, que detém exclusividade na operação e fretamento. Menor, mais antigo e menos tecnológico que as embarcações da MSC e Costa, o Soberano passou por um retrofit em 2018 - cabines, bares, restaurantes e espaços públicos foram renovados. O cardápio de shows de humor e musicais também foi atualizado.

Com a possibilidade de roteiros curtos, de 4 noites, o Soberano acaba sendo uma porta de entrada para o mundo dos cruzeiros. A relação custo-benefício atraente é reforçada pelo sistema all-inclusive, único na temporada brasileira, que ajuda na previsibilidade de gastos - já que taxas, gorjetas e bebidas alcoólicas já estão embutidas no valor do cruzeiro.

Soberano/Sovereign

Capacidade: 2.733 passageiros.

Principais atrativos: 5 restaurantes, 9 bares, 2 piscinas, 2 jacuzzis, academia, cassino, teatro e sala de games.

Temporada: de 18 de novembro de 2019 a 2 de março de 2020.

Duração dos roteiros: 4, 5, 6 e 7 noites.

Portos de embarque: Santos (SP), Salvador, Recife e Rio de Janeiro.

Portos visitados: Rio de Janeiro, Búzios (RJ) e Balneário Camboriú (SC).

Preços: a partir de R$ 2.426 (para o primeiro hóspede, com segundo hóspede pagando R$ 485). Pacote de 4 noites entre Santos, Rio, Búzios e Santos.

Fim de ano: cruzeiro de Natal (saída de Santos no dia 21/12 e do Rio no dia 22/12). 7 noites a partir de R$ 6.545, com segundo passageiro grátis; cruzeiro de réveillon (saída de Santos no dia 28/12, com réveillon em Copacabana). 7 noites a partir de R$ 12.120, com segundo hóspede grátis.

A armadora italiana estará com os navios Fascinosa e Pacifica na América do Sul entre dezembro de 2019 e abril de 2020. Os roteiros cobrem destinos dos litorais paulista e fluminense e também Buenos Aires e Montevidéu.

No Fascinosa, a decoração tem como tema os grandes clássicos do cinema, com referências a filmes como E o Vento Levou e Amarcord. Já o Pacifica tem como inspiração o mundo da música, com "homenagens" a Mozart, Beethoven, Beatles, Frank Sinatra, Vinicius de Moraes e Tom Jobim; na programação, uma das novidades da temporada é o show de talentos The Voice of The Sea, em que os passageiros podem soltar a voz e ser avaliados.

Fascinosa

Capacidade: 3.800 passageiros.

Principais atrativos: 5 restaurantes, 13 bares, 4 piscinas, toboágua, 5 jacuzzis, quadra poliesportiva, spa, cinema em 4D, telão a céu aberto, teatro, cassino, discoteca, shopping center e simuladores de golfe e de Fórmula 1.

Temporada: de 7 de dezembro de 2019 a 6 de abril de 2020.

Duração dos roteiros: 3, 4, 6, 7 e 8 noites.

Porto de embarque: Santos (SP).

Portos visitados: Recife, Maceió, Salvador, Ilhéus (BA), Rio de Janeiro, Ilha Grande (RJ), Búzios (RJ), Ilhabela (SP), Ubatuba (SP), Balneário Camboriú (SC), Porto Belo (SC), Montevidéu e Buenos Aires.

Preços: a partir de R$ 1.249 (roteiro Mini de 3 noites entre Santos, Balneário Camboriú (SC), Ilhabela (SP) e Santos).

Pacifica

Capacidade: 3.780 passageiros.

Principais atrativos: 5 restaurantes, 13 bares, 4 piscinas, toboágua, 5 jacuzzis, quadra poliesportiva, spa, cinema em 4D, telão a céu aberto, teatro, cassino, discoteca, área de compras, biblioteca e espaço de realidade virtual.

Temporada: de 31 de dezembro de 2019 a 16 de fevereiro de 2020.

Duração dos roteiros: 7 e 8 noites.

Porto de embarque: Rio de Janeiro.

Portos visitados: Recife, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro, Búzios (RJ), Ilhabela (SP), Ilha Grande, Montevidéu e Buenos Aires.

Preços: a partir de R$ 1.999 (8 noites entre Rio de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Montevidéu, Buenos Aires e Rio de Janeiro).

Tudo nos navios da suíça MSC é superlativo, a começar pela capacidade. O Seaview, atualmente o maior da frota e o mais moderno a aportar no Brasil, leva até 5.300 hóspedes.

Construção arrojada, com destaque para as avantajadas áreas externas, e acabamentos requintados são uma marca registrada dos navios da armadora. Mas cada um tem seu diferencial. O Seaview conta com uma promenade à beira-mar, no oitavo piso, que pode ser vista da Ponte dos Suspiros, uma passarela de vidro no 16º andar da embarcação. O Poesia é menorzinho - 2.550 passageiros - mas tem uma enorme tela de cinema ao ar livre, à beira da piscina.

Outro diferencial da empresa é o Yacht Club, espécie de categoria premium que destina a seus clientes espaços privativos dentro da embarcação, alguns deles com piscina, hidromassagem e bar particular, além de suítes que são puro luxo, com serviço de mordomo 24 horas e refeições all-inclusive servidas na hora escolhida pelos hóspedes.

Seaview

Capacidade: 5.300 passageiros.

Principais atrativos: 11 restaurantes (dos quais 5 fazem parte do pacote básico e 6 têm refeições cobradas à parte), 19 bares, 5 piscinas, 13 jacuzzis, parque aquático com 5 toboáguas, 2 tirolesas, escadarias com cristas Swarovski, 18 deques, 2 elevadores panorâmicos, teatro, simulador de Fórmula 1, pista de boliche, cinema e áreas infantis.

Temporada: de 2 de dezembro de 2019 a 23 de março de 2020.

Duração dos roteiros: 7 noites.

Porto de embarque: Santos (SP).

Portos visitados: Santos, Búzios (RJ), Salvador, Ilhéus (BA), Ilha Grande (RJ) e Santos.

Preços: a partir de R$ 2.339, em cabine interna dupla (7 noites entre Santos, Búzios, Salvador, Ilhéus, Ilha Grande e Santos).

Sinfonia

Capacidade: 2.600 passageiros.

Principais atrativos: 4 restaurantes, 11 bares, 3 piscinas, parque aquático, quadra poliesportiva espaço de minigolf, teatro, discoteca e espaços para crianças e adolescentes.

Temporada: de 9 de dezembro de 2019 a 17 de março de 2020.

Duração dos roteiros: 7 noites.

Portos de embarque: Santos (SP) e Itajaí (SC).

Portos visitados: Santos, Itajaí, Montevidéu e Buenos Aires, Santos, Itajaí.

Preços: a partir de R$ 2.179, em cabine externa dupla com vista mar (7 noites entre Itajaí, Montevidéu, Buenos Aires, Santos e Itajaí).

Fantasia

Capacidade: 3.274 passageiros.

Principais atrativos: 6 restaurantes, 11 bares, gelateria italiana, 5 piscinas, parque aquático, 15 jacuzzis, cinema 4D, discoteca e simulador de Fórmula 1.

Temporada: de 15 de novembro de 2019 a 13 de março de 2020.

Duração dos roteiros: 3 e 4 noites (rota sul e sudeste), 5 a 8 noites (rota rumo ao nordeste).

Portos de embarque: Santos (SP), Rio de Janeiro e Salvador.

Portos visitados: Porto Belo (SC), Balneário Camboriú (SC), Búzios (RJ), Ilha Grande (RJ), Ubatuba (SP) e Ilhabela (SP) (rota sul-sudeste); Ilhabela (SP), Ubatuba (SP), Ilha Grande (RJ), Búzios (RJ), Ilhéus (BA) e Salvador (rota rumo ao nordeste).

Preços: a partir de R$ 2.319, em cabine interna dupla (7 noites entre Rio de Janeiro, Ilhéus, Salvador, Búzios e Rio de Janeiro).

Poesia

Capacidade: 2.550 passageiros.

Principais atrativos: 3 restaurantes, 8 bares, 3 piscinas, 4 jacuzzis, quadras de tênis e basquete, cassino, teatro, galeria de arte e salas de jogos e videogames.

Temporada: de 8 de dezembro de 2019 a 4 de abril de 2020.

Duração dos roteiros: 7 noites.

Porto de embarque: Santos (SP).

Portos visitados: Santos, Montevidéu, Buenos Aires, Punta del Este (Uruguai) e Santos.

Preços: a partir de R$ 1.799, em cabine interna dupla (7 noites entre Santos, Montevidéu, Buenos Aires, Punta del Este e Santos).