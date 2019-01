O roteiro que você escolheu: Maragogi

Foi uma vitória esmagadora: com 77% dos votos, Maragogi venceu Porto de Galinhas na nossa primeira Batalha de Destinos, a nova série do Viagem no Instagram. Nela, quem escolhe sobre qual destino daremos dicas a cada semana é você, leitor e nosso seguidor na rede social. Além disso, você pode decidir também quais as características do roteiro sobre o qual deseja conhecer mais.

Nossos seguidores também escolheram, por maioria, uma viagem sem crianças, com carro alugado, se hospedando em pousada ou hotel (e não em resorts) e com esticada até Maceió (e não a Recife).

Na próxima quinta-feira, dia 24/01, não deixe de ajudar a escolher o próximo destino e tipo de viagem sobre o qual vamos dar dicas. Basta seguir a gente (@viagemestadao) no Instagram e votar nos stories.

Pensando neste formato de viagem, confira nossas dicas a seguir.