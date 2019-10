O Vale do Café nas páginas da história

O Acervo do jornal O Estado de S. Paulo guarda em suas antigas edições (hoje digitalizadas e acessíveis para pesquisa online) alguns dos processo históricos que marcaram o declínio do cultivo de café no Vale do Paraíba. Criado por fazendeiros de café da região de Campinas (SP), o próprio surgimento do jornal mostra o redirecionamento do poder político e econômico no final da Monarquia e início da República. Confira algumas notícias da época: