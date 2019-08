Oito dicas para uma visita mais serena

As fotos das multidões circulando por Veneza são uma realidade, especialmente nas disputadas tardes de verão no Hemisfério Norte. Mas sua visita não precisa ser baseada em esbarrões, cotoveladas e filas. É possível ver a cidade por um outro ângulo em horários alternativos. Ou participar de tours que privilegiam a contemplação de lugares menos concorridos, de uma perspectiva mais próxima a dos próprios moradores. Aqui, oito dicas para ao menos tentar não ser mais um agente do overturismo.

Ir com tempo

Ainda que oficialmente não exista baixa temporada em Veneza, as multidões se concentram mesmo entre julho e agosto. Recomenda-se evitar o alto verão europeu e planejar entre 3 e 7 dias na cidade. Ficar um só dia, além de ser muito pouco, só piora o overturismo.

Longe da San Marco

Estar em um dos seis bairros do centro histórico é imprescindível – melhor ainda nos residenciais Cannaregio, Castello e Dorsoduro. Quanto mais longe do circuito Praça San Marco-Ponte Rialto, mais fluida a circulação de pedestres. Cada dia com mais hotéis, Mestre, no continente, não tem aquelas gôndolas, aqueles canais e aquele mesmo charme.

Boas-vindas na Lagoa

Chegue pela água. Existem ônibus levando, por terra, do aeroporto a Piazzale Roma, na entrada das ilhas da Veneza histórica. Mas não há nada mais veneziano do que uma entrada triunfal navegando pela Lagoa de Veneza, nas embarcações da Alilaguna, vendo a cidade se aproximar, cheia de charme.

Caminhe à noite

A magia que a Praça San Marco emana de dia, quando está lotada de turistas, também está ali à noite, mas sem ninguém. Ainda que os prédios estejam todos fechados, trata-se de um deleite para quem admira arquitetura – e toda aquela maravilha – em silêncio. Se for dia de acqua alta, então, bingo! A beleza das construções refletidas na água das inundações esporádicas será o auge da viagem.

Rialto dos mercados

Os venezianos entendem Rialto como sinônimo de feiras de rua, e não de uma ponte lotada. Para quem está hospedado em lugares onde é possível cozinhar, vale a pena acordar cedo, antes de os cruzeiros chegarem, e ir ao pé da ponte comprar pescados, legumes e outros ingredientes para mangiare um bom prato à italiana.

Gôndola baratinha

Quer andar de gôndola sem desembolsar 80 euros (R$ 340) por meia hora de dia ou 100 euros (R$ 420) à noite? Escolha cruzar o Grand Canal em um traghetto, gôndola para travessias rápidas, por 2 euros (R$ 8). Em Cannaregio a travessia sai do ponto Santa Sofia; em San Polo, a parada fica em San Tomà.

Várias ilhas no mesmo dia

Com o preço salgado dos vaporettos – 7,50 euros (R$ 31) para turistas, 1,50 euros (R$ 6) para residentes –, vale comprar o passe de 24 horas desses ônibus aquáticos por 20 euros (R$ 84), e concentrar os passeios às ilhas no mesmo dia. Giudecca, com 11 galerias de arte, grafite e restaurantes à beira da Lagoa, e o cemitério da ilha de San Michele, onde está enterrado o compositor russo Igor Stravinsky (1882-1971), são lindas e menos movimentadas que as turísticas Murano e Burano.

Anfitriões amigos

Quem não tiver amigos “gratuitos” na cidade pode “alugar” um, o que costuma ser o grande trunfo para conhecer a Veneza escondida dos turistas. Moradores oferecem caminhadas e atividades variadas em sites como Venezia Autentica, ShoMe, AirBnb Experiences e The Venice Insider.