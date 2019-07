Ojo de Agua: cultivo orgânico

É preciso seguir por uma estrada de terra para chegar à Ojo de Agua, Uma bodega com cultivo orgânico de propriedade do suíço Dieter Meier, criador de gado na Patagônia. Localizada em Agrelo, também em Luján de Cuyo, oferece bons vinhos (Malbec e outras variedades) sob a marca Puro.

São eles que acompanham as refeições no delicioso e rústico restaurante de frente para os vinhedos e os Andes. A refeição começa com empanadas saborosas e se completa com carnes de primeira e sobremesa. Custa 1.500 pesos (R$ 135).

Serviço

Há dois tipos de degustação, a partir de 500 pesos (R$ 45) com três tipos de vinho, queijos e pães; ojodeagua.global.