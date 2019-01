Onde beber em Park City

Park City também é boa de brinde: tem cerveja, gim, uísque, tudo de fabricação local.

Experiência gim

É preciso agendar a Gin Experience da Alpine Distilling. Em um bonito salão na Main Street, turistas preparam o seu próprio gim, escolhendo ingredientes que serão destilados em um laboratório envidraçado à frente de todos, enquanto ouvem explicações sobre a história de bebida e seu preparo, provam o jantar em quatro passos e drinques feitos com os destilados da Alpine. A experiência, sob efeito do alto teor etílico, vai ficando mais e mais divertida à medida que a noite avança. Custa US$ 400 para duas pessoas. No fim, você sai de lá com uma garrafa do gim que você mesmo criou.

Bourbon

Outra destilaria altamente recomendável é a High West, que fabrica bourbon (uísque de milho). O bar no centrinho de Park City mescla um clima de velho oeste com toques moderninhos, e tem uma boa loja para comprar lembrancinhas. Provei o drinque Mordecai, feito com o bourbon símbolo da casa, o American Prairie, gim, limão, menta e espuma de clara de ovo (US$ 14).

Fim de noite

Mas a noite em Park City ao menos uma vez precisa terminar no No Name Saloon. É um bar enorme com amplo balcão, decoração caótica - uma moto pendurada no teto entre muitos e muitos cordões de minilâmpadas é apenas uma das loucurinhas - e uma cobertura ao ar livre com tochas para aquecimento durante o inverno. A carta de cervejas é razoável, com opções suficientes para uma noite e para curtir o burburinho, o verdadeiro destaque do bar, que está sempre cheio.