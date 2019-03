Onde comer na Paraíba

Confira lugares para comer bem no Estado.

Cozinha Roccia

Sob comando do chef Onildo Rocha, é daqueles restaurantes que rompem paradigmas: é o gim tônica com maxixe, a pipoca de feijão verde, o ravióli de caranguejo com molho de lambretas, o tartare de carne de sol e tapioca, a surpreendente rabada com mandioca folheada. A maioria dos ingredientes é da própria Paraíba – o restante é de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Destaque para o menu degustação de 15 tempos (R$ 210), que ocorre em datas específicas com pratos como guioza de mandioca e lula. Pratos desde R$ 35.

Salsa It

Localizado no Hardman Praia Hotel, em Manaíra, o restaurante se destaca pelo cardápio de pratos regionais como os dadinhos de tapioca com molho de pimenta (R$ 22) e o risoto com carne de sol e queijo coalho (R$ 47).

Estaleiro (Rua dos Camarões, 95, Ponta do Seixas. Tel.: 83-3251-1142)

Na Ponta do Seixas, o extremo das Américas, está mais afastado do circuito turístico – espere filas nos fins de semana. Pratos servem até 3 pessoas, com opções como filé de linguado com pirão (R$ 60), morangas com peixe ou camarão (de R$ 93 a R$ 120) e pescada amarela, levemente, empanada e com camadas de creme branco e bananas fritas (R$ 80).

Pizzaria Pimenta Nativa (Rua Fernando Luiz Henrique do Santos, 2468 (Bessa - João Pessoa). Tel.: (83) 3506-0911)

Pizzas crocantes com ingredientes regionais como carne de sol, coalho e manteiga de garrafa. Redondas a partir de R$ 32.