Onde comer: opções gastronômicas para recuperar as energias

Aos poucos, Cambará do Sul cresce e vai se destacando também na cozinha. Com 22 opções gastronômicas, a cidade já consegue satisfazer diferentes tipos de turista e oferece experiências como passeios em cachoeiras antes ou depois da refeição. Técnicos do

Sebrae constantemente prestam consultorias para os estabelecimentos, ajudando os empreendedores a encontrarem potencial dentro das ideias. Separamos alguns lugares que, além de preparar uma bela refeição, promovem experiências diferenciadas.

A alma da família Barbier está neste restaurante que compartilha terreno com o Cambará Eco Hotel. De frente para o lago, a casa comandada pelo chef Marcos é mobiliada com objetos da família. As mesas são portas desmontadas de casas antigas e parte dos objetos são herança da avó, natural de Santa Rosa.

A família toda se envolve no empreendimento. O pai cozinha e circula pelo salão para saber gostos e compartilhar histórias com os clientes. A matriarca e os dois filhos montaram uma miniorquestra: ela toca harpa e as crianças, piano e violino. Por vezes o espetáculo ocorre durante o jantar, complementado pela voz de Marcos.

O cardápio tem receitas que levam ingredientes da região, caso de "Surpresa dos Cânions", uma truta recheada com gila (variedade de abóbora com aparência semelhanteà de uma melancia), pinhão queijo tipo Serrano e mel. O peixe é servido com salada, arroz e aligot (espécie de purê de batata mesclado com nata e queijos) e custa R$ 55.

Outras sugestões são a sopa campeira, feita com feijão-branco e charque de cordeiro, e o rolinho de truta com molhos de gengibre, branco e de mel, também servido com aligot.

Sabores da Querência

Vico e Claudia Dreher estavam cansados da agitada vida corporativa. Assim, há 10 anos, fizeram as malas rumo a Cambará do Sul. Deixaram a vida como administradores de empresas em Novo Hamburgo (RS) e decidiram plantar frutas silvestres orgânicas como mirtilos, framboesas e amoras no terreno do Sítio Querência Macanuda. Foi o início da Sabores da Querência, uma pequena fábrica de geleias e antepastos. Hoje os doces, colocados delicadamente em potinhos de vidro, estão nos principais hotéis da região e são vendidos pela internet. As geleias custam entre R$ 22 e R$ 25, em potes de 260 gramas.

Pelo extenso terreno onde estão plantadas as frutas, há espaço para receber os turistas, que geralmente circulam nas plantações e aproveitam para experimentar as delícias do pequeno bistrô. No cardápio há cheesecake, brownie, chocolate quente, quiches e tábuas de frios. Também é possível solicitar a organização de piquenique na propriedade. É preciso agendar a visita: (54) 9-9976-3313.

Foi fácil escolher o nome da estância que consolidaria o sonho de Carlos, um ex-executivo da área da tecnologia que decidiu empreender na terra dos cânions. Ele mudou de profissão: agora é parrilleiro e recebe dezenas de turistas todos os sábados para um churrasco na Parrilla do Seu Carlos.

Das brasas saem cortes como prime rib, linguiças campeiras artesanais, assado de tiras e legumes. Na hora do almoço, aos sábados, é Carlos quem anuncia que a comida está na mesa. Para complementar os assados, um pequeno bufê com saladas, aipim, arroz e legumes defumados fica à disposição.

Depois da refeição e de uma longa conversa à beira da churrasqueira, é possível fazer uma trilha pelos campos e depois pela mata fechada, que leva até a Cachoeira do Tio França. O percurso começa fácil, mas tem trechos de média intensidade quando se aproxima da queda d’água. A experiência de churrasco e passeio custa R$ 75 por pessoa.

Não se admire se pouco depois de entrar nesse bar você estiver cantando alguma música de Menudo, Blitz ou Roxette. No bar temático criado pelo Che Wodarski e pela jornalista Patrícia Lemos, a nostalgia aflora, pois todos os elementos da casa levam aos anos 80.

Disquetes servem de descanso para copos de cerveja e personagens como Smurfs, Topo Gigio e ET integram a decoração da casa. Se quiser passar o tempo, há cartuchos para jogar Atari, Genius e até arriscar uns pulos no Pogobol.

No cardápio, imperam as cervejas artesanais, entre elas a Grota Bier (600 ml, R$ 28), produzida em Praia Grande (SC) e supostamente feita com água dos cânions. Para matar a fome, vá de Fritas do Fofão (com cheddar e bacon, R$ 27) ou Picadão Trem da Alegria (presunto, queijo, picles, azeitonas, calabresa e ovo codorna, R$ 45).

Garrafas de vinho, chapéu e objetos feitos com pinhas são alguns dos elementos que decoram a grande e antiga casa que abriga o restaurante. Descendente de italianos, a família recorda histórias por meio da decoração e do cardápio. Eles servem à mesa polenta brustolada, queijo tostado e galeto, dispostos sobre uma chapa quente. Depois, surge um rodízio de massas que incluem variedades como tortéi, ravióli e nhoque. A fartura fica completa com o bufê de saladas e de sobremesas.

A refeição com galeto custa R$ 59 por pessoa. A casa também tem rodízio de trutas. Cartões, só de débito.

Um dos lugares mais disputados de Cambará do Sul para o jantar mais parece um museu que resgata a história de ícones da música popular brasileira e movimentos musicais dos anos 70. O passeio pode começar com a escolha de um vinil: o visitante elege o que gosta e a eletrola faz o trabalho. No salão espaçoso, há lareira e muitos objetos temáticos, como malas e rádios antigos, livros e quadrinhos.

O cardápio tem mais de 30 variedades de redondas, algumas com ingredientes típicos da região, como charque, queijo serrano, mel e pinhão. Nessa linha está a pizza de paçoca de pinhão, com mussarela, queijo Serrano, alho e linguiça (R$ 72).