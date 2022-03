Onde foram filmados os indicados ao Oscar 2022; conheça algumas locações

Você já deve ter ido ao cinema e reconhecido uma paisagem, um prédio, um cenário de uma viagem. Ou ter ficado com vontade de conhecer o que viu na telona. Roteiros cinematográficos acabam despertando a curiosidade de muita gente sobre os lugares usados para locação e, consequentemente, interessada em saber todo ano onde foram filmados os filmes que concorrem ao Oscar.

Fãs de Woody Allen inevitavelmente se apaixonam por Nova York. O diretor rodou muitos de seus 49 filmes em Manhattan, incluindo o longa homônimo de 1979. O mais recente filme de Woody Allen, Um Dia de Chuva em Nova York, foi lançado em 2019, e traz novamente a cidade como pano de fundo. Mas a filmografia dele inclui ainda cenários europeus, como ocorreu com Vicky Cristina Barcelona, Para Roma Com Amor e Meia-Noite em Paris (vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original em 2012).

Parece, mas não é

Se tem uma franquia do cinema que explora bem a troca de países (e deixa todo mundo com vontade de viajar, de preferência com um cartão de crédito ilimitado) é James Bond. No Time to Die concorre ao Oscar de Canção Original neste ano (007 - Sem Tempo para Morrer). O longa em que o ator Daniel Craig aparece pela última vez na pele do agente voltou a ter cenas rodadas na Jamaica, ilha onde o criador do personagem, o escritor Ian Fleming, viveu, e onde também se passa o primeiro filme, o Satânico Dr. No (1962). Aliás, no norte da Jamaica, perto da cidade de Ocho Ríos, tem uma praia chamada James Bond – essa é uma das curisidades sobre destinos turísticos dignas de 1º de abril, o Dia da Mentira.

No entanto, nem sempre o que se vê na tela é o que parece. A Montenegro do agente em 007 Cassino Royale é, na verdade, a tcheca Karlovy Vary. No destino, a cerca de 120 km de Praga, o luxuoso Grand Hotel Pupp é o Hotel Splendide da história cinematográfica. As cenas da entrada e da sala de jogos foram gravadas nos Balneários Imperiais da cidade conhecida no turismo por suas termas.

A magia do cinema faz com que você acredite que um deserto no Oriente Médio seja a superfície de um planeta distante qualquer. Que Nova York ou Tóquio sejam, no fundo, a canadense Toronto, que inclusive foi Chicago no filme Chicago, vencedor de seis estatuetas do Oscar, incluindo a de melhor filme (2003). A Casa Loma, um dos pontos turísticos da metrópole canadense, foi o escritório do Billy Flynn (Richard Gere), já tinha sido do professor Xavier em X-Men - O Filme (2000).

Custos baixos, incentivos fiscais e instalações de qualidade para produzir e editar são razões para a indústria do cinema optar por escolher lugares diferentes, ao invés dos originais. Outro motivo é que as cidades de países como o Canadá não são tão manjadas como outros lugares do mundo. Regra que vale também para muitas produções, que usam paisagens naturais, principalmente, para recriar suas histórias.

Cenários de filmes indicados ao Oscar 2022

Ataque dos Cães: Nova Zelândia

É o caso de Ataque dos Cães. O líder em indicações neste ano, com 12 categorias, se passa em Montana, no oeste americano. Mas as paisagens que você vê no filme são da zona rural de Otago, na planície de Maniototo, na Nova Zelândia. Dunedin, que é a capital dessa região, também aparece no filme. A cidade mistura influências escocesas e maoris e já apareceu também em X-Men Origens: Wolverine. As cenas internas de Ataque dos Cães foram feitas em estúdios em Auckland. Consulte a página do Turismo da Nova Zelândia com dicas e sugestões de tours para explorar a região central de Otago.

Duna: Jordânia

Concorrendo com dez indicações, essa ficção científica foi filmada em diferentes lugares: Noruega, Budapeste, Emirados Árabes Unidos e Jordânia. Nesse último país, se destaca o Deserto de Wadi Rum, que já foi locação também de vários outros filmes. Entre eles, Lawrence da Árabia (vencedor de sete Oscars em 1963) e A Ascensão Skywalker (2019). O Vale da Lua, cenário frequente no cinema, pode entrar para sua filmografia particular, em passeios de balão ou de jipe, por exemplo, destacados na página do Turismo da Jordânia.

Belfast: Irlanda do Norte e Inglaterra

O longa foi filmado no Reino Unido, especialmente na própria Belfast e em Londres (estúdio e externas nas ruas). Nascido na cidade da Irlanda do Norte, Kenneth Branagh dirige o filme, que disputa a estatueta em sete categorias. Bairros residenciais aparecem na tela, já que a família protagonista mora em torno de North Belfast. Os aficionados por Game of Thrones encontram uma página repleta de ideias de tours em Belfast e no norte do país. O viajante encontra locações de Harry Potter a Bridget Jones nas dicas do Visit Britain sobre a Grã-Bretanha no cinema

Amor, Sublime Amor: Estados Unidos

Refilmagem de um clássico adaptado dos palcos da Broadway (West Side Story, 1957), o longa dirigido por Steven Spielberg recriou a Nova York dos anos 1950 no estado vizinho de New Jersey. Nas telas, as ruas das cidades de Patterson e de Newark serviram como pano de fundo na história que envolve as disputas entre Sharks e Jets, duas gangues rivais que brigam pelo controle do Upper West Side. Na primeira versão para o cinema, em 1961, as ruínas do antigo bairro imigrante de San Juan Hill também foram usadas como locação. Hoje, a região que inspirou esta versão americana de Romeu e Julieta abriga o Lincoln Center, complexo de artes que é uma das atrações turísticas de Manhattan – veja atrativos de Nova York na página oficial da cidade.

Mães Paralelas: Espanha

Madri e arredores são o cenário de Mães Paralelas, de Almodóvar. A Plaza de las Comendadoras é o endereço da casa da personagem de Penélope Cruz, indicada ao prêmio de Melhor Atriz, e do Café Moderno. A parte da vila foi gravada em Terraguna, na Comuna de Madri. Ver os títulos do espanhol sempre dá saudade da Espanha. Para fãs do cineasta, o Turismo de Madri reuniu sugestões de atrações. A capital do país já esteve, entre outras de suas películas, como Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988), Ata-me (1989) e A Flor do Meu Desejo (1995). O Turismo da Espanha sugere opções de roteiros por lugares do país que apareceram no cinema e na TV.

A Filha Perdida: Grécia

A Grécia ambienta o drama de A Filha Perdida, filmado na pequenina Spetses, a duas horas de barco de Atenas – veja mais dicas sobre o destino nas Ilhas Sarônicas no Turismo da Grécia. O cenário de uma pequena praia parece perfeito para a angustiante história encenada por Olivia Colman (candidata a Melhor Atriz) e Jessie Buckley (ao prêmio de Coadjuvante). Entretanto, a produção da Netflix, adaptação do romance da escritora italiana Elena Ferrante, seria filmada originalmente em New Jersey, nos Estados Unidos.

Drive My Car: Japão

O Parque Memorial da Paz de Hiroshima, criado em homenagem às vítimas da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em 6 de agosto de 1945, foi uma das locações utilizadas pelo cineasta Ryûsuke Hamagushi para contar a história do diretor de teatro convidado a cuidar da montagem de Tio Vânia, de Tchécov, na cidade. A Cúpula da Bomba Atômica, o Museu do Memorial da Paz e outras atrações estão no site da Organização Nacional do Turismo Japonês (JNTO): www.japan.travel.

A Mão de Deus: Itália

Nápoles é a grande estrela de A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino, concorrente na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. O turismo da cidade criou até uma página para quem quiser seguir o passo a passo das locações do filme, no sul da Itália. Aparecem pontos turísticos como a Galeria Umberto I, o Golfo de Nápoles, o Vulcão Vesúvio e a Piazza Plebiscito. A Ilha de Capri, também na Campânia, é mostra incrivelmente deserta no filme. E o personagem principal ainda nada na bonita Gruta Azul, no caminho de volta para casa. Mais dicas de Nápoles na página da Agenzia Nazionale del Turismo (Enit).

Encanto: Colômbia

Embora seja uma animação, a história da família mostra um pouco da cultura e das paisagens colombianas – para informações sobre o que ver, acesse o site do Turismo da Colômbia: colombia.travel. A inspiração para as cores e os desenhos de Encanto saíram da colonial Cartagena (no norte), do Valle de Cocora com suas palmas de cera (em Quíndio), da capital Bogotá e, especialmente, da pequenina Barichara (em Santander).