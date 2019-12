Onde visitar os cenários da saga Star Wars?

Os fãs de Star Wars estão ansiosos para a estreia de Episódio IX - A Ascensão Skywalker. O filme acaba de chegar aos cinemas para ser o último da série, que continua conquistando fãs 42 anos após o primeiro lançamento.

Star Wars revolucionou o cinema, a ficção e a cultura pop. Para despertar a curiosidade dos viajantes, separamos de locações a museus com peças originais e de colecionadores, onde é possível conhecer um pouquinho da galáxia muito, muito distante.

Episódio I - A Ameaça Fantasma

O planeta Tatooine não fica tão longe quanto se imagina. Foi na Tunísia, no norte da África, que a aventura de Star Wars começou. As filmagens do primeiro filme foram feitas nas dunas da região de Chott el Gharsa, no Deserto do Saara.

A fictícia Mos Espa, onde Anakin Skywalker e sua mãe, Shmi, foram escravos, também ganhou forma na Tunísia, nas cavernas de Ksar Ouled Soltane. A cidade fortificada fica no sul do país africano. A cidade de casas arredondadas no chão de areia continua de pé na Tunísia, atraindo fãs até o local onde se encontram os sets de filmagem preservados.

Episódio II - Ataque dos Clones

Se você deseja visitar o esconderijo por onde passaram (e se casaram) Anakin Skywalker e Padmé Amidala no Episódio II, o destino é a Itália, na Villa del Balbianello, patrimônio cultural com vista para o Lago de Como, a 650 km de Roma. As produções de 007 - Cassino Royale (2006) e Um Encontro Para Sempre (1995) também passaram por lá.

Episódio III - A Vingança dos Sith

Mostrada no Episódio III, a tailandesa Phang Nga Bay, perto de Phuket, foi usada para compor on vivem os Wookies. No filme, a região serve de pano de fundo para o planeta Kashyyyk.

O lugar também é conhecido como Ilha de James Bond, por ter servido de cenário em 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro (1974). Partindo de Phuket, é possível chegar à ilha de barco. Se feito com agências, o passeio rende ainda algumas paradas em outros pontos turísticos da região.

Guilin, na China, também serviu de pano de fundo para o planeta Kashyyyk. A cidade fica a 2 mil quilômetros de Pequim, e suas montanhas aparecem no momento em que Yoda chega ao local para ajudar os Wookies.

Episódio IV - Uma Nova Esperança

A Tunísia volta a aparecer em takes deste filme da saga de Star Wars. A cidade de Matmata se transformou na casa de Luke Skywalker, onde ele vivia com os tios; as cenas internas foram filmadas no Hotel Sidi Driss.

Lançado em 1977, o primeiro filme passou pela América Central. A base da Aliança Rebelde foi montada nos templos da antiga cidade maia de Tikal, na Guatemala. Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1979, o sítio arqueológico é um importante ponto turístico do país. A partir da Cidade da Guatemala, capital do país a cerca de 530 km, agências organizam passeios de um dia.

Episódio V - O Império Contra-Ataca

Do clima quente da América Central para o frio da Noruega, chegamos à locação da Batalha de Hoth, onde a Aliança Rebelde e as forças do Império se enfrentaram. Hardangerjøkulen se mostra um destino para fãs obstinados e corajosos a começar pelo número de habitantes - menos de mil pessoas moram no local, que atinge temperaturas muito baixas. A geleira fica a 180 km da capital, Oslo, nas cidades de Ulvik e Eldfjord.

Episódio VI - O Retorno de Jedi

Se o objetivo é estar em pontos cruciais da história, o Redwood National Park, localizado na Califórnia, é destino obrigatório. Lá foi realizada a Batalha de Endor, início da queda do Império. As grandes árvores serão logo reconhecidas pelos mais aficcionados. A entrada é gratuita, e é possível chegar ao lugar de carro partindo de São Francisco. O parque também é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco.

Episódio VII - O Despertar da Força

No filme que marcou o retorno de Star Wars as telonas, Rey e Kylo Ren aparecem em Takodana. A floresta encantada fica em Puzzlewood, na Floresta de Dean, em Gloucestershire, na Inglaterra. Já a cena final, quando Rey e Luke Skywalker se encontram, foi filmada em Skellig Michael, ilha adjacente à Irlanda que fica a 340 km de Dublin.

Episódio VIII - Os Últimos Jedi

A ilha sagrada de Ahch-To, refúgio de Luke Skywalker e primeiro Templo Jedi, também tem Skelling Michael com cenário. A região é lar de diversas espécies, como o papagaio-do-mar, que serviu de inspiração para os Porgs, espécies nativas de Ahch-To.

Episódio IX - A Ascensão Skywalker

O Deserto de Wadi Rum, na Jordânia, é composto por vales, cânions e dunas. A paisagem aparece em uma das primeiras cenas do trailer de A Ascensão Skywalker. Por sua cor avermelhada, a região já serviu como planeta para diversas produções de Hollywood, como Lawrence da Arábia (1962), Perdido em Marte (2015) e Os Últimos Dias em Marte (2013).

Para curtir a saga completa

Rancho Obi-Wan, na Califónia

O Rancho Obi-Wan é o paraíso para fãs de Star Wars. As visitas guiadas no maior acervo particular relacionado a saga no mundo podem durar de duas a quatro horas. Custam US$ 85 (cerca de R$ 350). São mais de 300 mil itens relacionados aos filmes organizados pelo colecionador Steve Sansweet em uma granja de quase mil metros quadrados. Para fazer o passeio, é preciso reservar os ingressos com dois meses de antecedência.

Star Wars Identities - The Exibition

A exposição itinerante percorre o mundo com mais de 200 itens usados originalmente nas filmagens. Os robôs R2-D2 e C-3PO e os figurinos dos Stormtroopers e de Darth Vader estão entre os itens em exibição. Após passar por cidades como Viena, Lyon, Munique, Londres e Sidney, a mostra está no Warehouse Terrada, em Tóquio. Os ingressos são vendidos pela internet. O site da exposição, em cartaz até 13 de janeiro no Japão, promete o anúncio de novas cidades em breve.

Madame Tussauds em Londres ou Berlim

Personagens e cenas de filmes da saga de Star Wars estão no museu de cera Madame Tussauds em Londres e Berlim. A experiência imersiva na capital da Inglaterra inclui heróis e vilões dos episódios I ao VI, além do painel de voo da Millennium Falcon. No museu de cera da capital alemã, dá para se sentar ao lado do Mestre Yoda no Conselho Jedi e, depois, decidir de que lado da Força você quer ficar no duelos de sabres de luz.

Galaxy Space Pod Hostel, na Islândia

Cápsulas futuristas servem de quarto neste hostel na Islândia. Embora atraia muitos fãs da saga de Star Wars, o Galaxy Space Pod foi inspirado no filme O Quinto Elemento. Há até acomodação com quatro camas queen, indicada para famílias. Além das áreas comuns típicas em hostels pelo mundo, como cozinha e lounge, essa opção de hospedagem em Reykjavík tem uma sala de realidade virtual com cerca de 60 jogos, para os viajantes experimentarem de graça.