Opções econômicas para se hospedar, em casa de aluguel ou hotel

“Fiquei numa casa em Orlando.” A frase é comum de ser ouvida entre brasileiros. O que muita gente não sabe é que o lugar onde se hospedou, na verdade, se chama Kissimmee, vizinho ao popular destino americano. Juntas, as duas cidades oferecem hotéis econômicos e casas de aluguel, formas de gastar menos com acomodação, especialmente em viagens em grupo. Ter um espaço com cozinha, ainda que apenas com micro-ondas e minigeladeira, também ajuda nas refeições.

As duas propriedades do Magic Village, em Kissimmee, ficam perto dos parques da Disney e de várias lojas de serviço, como a Target, opção para abastecer a despensa. No entanto, o concierge pode se encarregar das compras, caso os viajantes queiram chegar já com isso resolvido. A taxa de serviço custa US$ 45; em compras acima de US$ 240, também é cobrado 25% sobre o valor total gasto.

Os condomínios Magic Village Yards e Magic Village Views, ambos com a marca Trademark Collection by Wyndham, possuem casas de três e de quatro suítes, para até seis ou oito pessoas, respectivamente. As tarifas começam em US$ 249 e mudam conforme a temporada. Meu check-in no Yards foi feito por uma brasileira. Funcionários falando português são comuns nos empreendimentos Magic Village. No térreo, a casa tinha uma suíte, sala, lavabo, cozinha (até com lava-louças), varanda com churrasqueira e cômodo com máquinas de lavar e secar roupas, tábua e ferro de passar.

As outras três suítes estavam no andar de cima. Passei quatro dias hospedada confortavelmente numa delas. O quarto tinha duas camas de solteiro, um banheiro (com chuveiro e banheira dentro do box) e um closet (com prateleiras, cabides e espaço para as malas). Meu quatro tinha a varanda de frente para o ponto da recepção do Magic Village Yards. Lá também ficam a piscina e o restaurante Villaggio, que serve de um bom steak americano à culinária brasileira, com direito a feijoada no menu.

Hotel econômico na Universal

Já em Orlando, foi aberto na pandemia o Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites, parte do complexo da marca em Orlando. Achei muito prático ter direito a transporte e entrada antecipada nos parques, na minha visita ao Islands of Adventure e ao Universal Studios Florida. É a oportunidade de ir às atrações mais concorridas sem ter comprado o passe da fila expressa. Outra vantagem: o hotel está novinho e os quartos não possuem carpete.

Segundo empreendimento econômico do Endless Summer Resort, ele fica em frente ao Surfside Inn and Suites. No lobby, um café Starbucks, um bar Sunset Lounge e uma loja com produtos da marca esperam os hóspedes logo no check-in. Ao lado, o Pier 8 Market resolve a vida de quem precisa comer um lanche rápido ou pegar algo para viagem.

Com 2.050 quartos, o Dockside se divide em duas torres. As suítes possuem TV e mini cozinha, com micro-ondas, geladeira e mesa com banco e cadeiras. Na hora de se dividir entre banho e arrumação, há um espelho de corpo inteiro atrás da porta de entrada, o banheiro (com banheira) e um espaco separado dele, com duas pias.

Existem acomodações com um quarto para até quatro viajantes e com dois quartos para no máximo seis – as tarifas começam, respectivamente, em US$ 134 e US$ 189; variando conforme o total de dias e a época do ano. Nas unidades maiores, o quarto separado conta com cama de casal, TV e pequeno closet (com tábua e ferro de passar roupa).