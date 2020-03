Orgulho, preconceito e as viagens

O ano de 2020 começou com o otimismo que se espera de um ano olímpico. Embora os casos de contaminação pelo novo coronavírus já crescessem exponencialmente na China, ainda se tratava de algo isolado. Assim, a previsão da Organização Mundial do Turismo (OMT) em janeiro era de que eventos como os Jogos de Tóquio impulsionassem a indústria mundial, com crescimento de 3% a 4%. Enquanto isso, o turismo na Europa seguia seu curso. A prefeitura de Roma, que há tempos adota medidas contra o excesso de visitantes, cercava a Fontana di Trevi. Informalmente, visitantes chineses viam suas reservas serem canceladas ou nem aceitas pelo continente.

Em 25 de fevereiro, foi confirmado o primeiro caso da doença no Brasil. E, ao contrário do que o senso comum e os memes que brotavam na internet davam a entender, quem importou a covid-19 para cá não foi um asiático, mas um brasileiro vindo da Itália. Foi mais ou menos por aí que o Ocidente, que acompanhava a doença com preocupação, mas certo distanciamento, viu o cenário se transformar. Os monumentos da Itália, normalmente cheios de turistas (e de guardas antipáticos), começaram a esvaziar. Foram os italianos que passaram a ser persona non grata no turismo. Hoje, as imagens de cartões-postais vazios parecem saídas de um filme apocalíptico. E como essa trama pode terminar?

Neste momento vivemos um suspense, mas esperar um final feliz em 2020 é ilusão. Em 6 de março – antes, portanto, de a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar pandemia –, a OMT refez suas projeções. Estima-se agora perdas de US$ 30 bilhões a US$ 50 bilhões no mundo, e um encolhimento do setor de 1% a 3%.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) prevê redução de US$ 63 bilhões a US$ 113 bilhões na receita. No Twitter, a Iata divulgou que o impacto será devastador se governos não ajudarem as empresas. No Brasil, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) informou que entregou ao governo federal uma lista de pedidos de isenções emergenciais.

Quando se fala do encolhimento do mercado, é preciso entender que essa indústria é uma das mais importantes do mundo – dela dependem não só grandes companhias, como as aéreas. A OMT contabiliza que 90% das empresas ligadas ao setor na Europa são pequenas e médias. No Brasil, as micro e pequenas são 95%. Elas não somam grandes montantes, mas têm suma importância para movimentar o comércio local.

Tais empresas recebem menos benefícios e isenções, não têm grande reserva de caixa e se recuperam de forma mais lenta em crises graves. A Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) divulgou nota dizendo que se uniu ao Ministério do Turismo para estabelecer um plano de contingência “com medidas de apoio que garantam a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva do setor” durante a crise.

A longo prazo, o turismo vai se recuperar, como sempre se recupera, mesmo em grandes catástrofes. A curto prazo, é bem provável que cidades na Itália que vinham tentando afastar os turistas passem a fazer campanhas para que eles voltem. Os chineses, apontados como visitantes que não seguem regras, serão mais valorizados. Afinal, o país é o maior emissor mundial de turistas. Reavaliar o tratamento dado aos viajantes é fundamental depois que a tempestade viral passar.

No Brasil, a Abav acredita que, por ser baixa temporada, os estragos financeiros podem ser minimizados e compensados, de certa forma, na alta. Certamente surgirão ofertas, opções de parcelamento e promoções. Mas é cedo para saber.