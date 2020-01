Orlando inaugura atrações, de Bourne a Cirque du Soleil

Aberta no fim do ano passado, a nova atração Star Wars: Rise of the Resistance na Disney promete ser o destaque do verão no parque Hollywood Studios. Mas a novidade dentro do complexo Galaxy's Edge, uma área temática de 56 mil metros quadrados, é apenas uma das que o viajante encontrará em Orlando em 2020. O mais divertido destino da Flórida se renova a cada temporada, inaugurando as novidades especialmente antes do verão americano.

Novos hotéis em Orlando

A rede hoteleira da cidade também segue em expansão. Para fevereiro, está prevista a abertura do JW Marriott Orlando Bonnet Creek Resort & Spa. Com 516 quartos, spa, piscina com splash pad, restaurantes e terraço com vista para os fogos nos parques temáticos de Orlando.

No mês seguinte, em 17 de março, a Universal Orlando ganha mais uma opção de hospedagem supereconômica, o Dockside Inn and Suites. O oitavo hotel do complexo faz parte do Endless Summer Resort, também formado pelo Surfside Inn and Suites, aberto em junho de 2019. Em parceria com a Loews Hotels, o Dockside tem 2.050 apartamentos, de standard a suítes de dois quartos, para até seis pessoas. No Endless Summer Resort, as tarifas começam em US$ 85.

Confira as novidades em atrações

Queda mais vertical da Flórida no Seaworld Orlando

Uma subida de ré até a altura de 28 metros, antes da queda a um ângulo de 100 graus. Esse é literalmente o ponto alto da Ice Breaker, nova montanha-russa do Seaworld Orlando. A atração, localizada na área dedicada ao Ártico, tem quatro arremessos e se junta a outras montanhas-russas radicais do parque, Mako, Manta e Kraken. Lançada junto com o Alaska SeaLife Center, parceiro do Seaworld dedicado a educação e preservação da vida selvagem, a Ice Breaker tem inauguração prevista para ocorrer entre abril e junho.

Bourne ao vivo no Universal Studios Florida

O show de dublês The Bourne Stuntacular chega ao Universal Studios Florida durante a primavera dos Estados Unidos. Com a junção de performance ao vivo e projeção de cinema, a atração é inspirada nos filmes de Jason Bourne, da Universal Pictures. Os fãs podem esperar cenas de perseguição, socos e saltos, em interação com uma enorme tela de LED. The Bourne Stuntacular substitui Terminator 2: 3D, nas ruas de Hollywood do parque.

Novo espetáculo do Cirque du Soleil em Disney Springs

Drawn to Life, novo espetáculo do Cirque du Soleil, tem sua estreia marcada para 17 de abril de 2020, em Disney Springs, área do complexo com entretenimento, lojas e restaurantes. Realizado em parceria com o Walt Disney Animation Studios e o Walt Disney Imagineering, o show inédito da trupe circense conta a história de uma menina que descobre que seu pai deixou uma animação inacabada. Entre acrobacias e números de humor, a protagonista resgata suas memórias de infância na Disney ao pensar em como terminar a história.

Estilingue mais alto do mundo no Icon Park

Endereço do museu de cera Madame Tussauds, do aquário SeaLife e da The Wheel, roda-gigante de Orlando com cabines, o Icon Park terá mais duas atrações em 2020. O complexo ganha o Orlando Slingshot, estilingue que atira o visitante a 140 metros, e a Orlando Gyro Drop Tower. A torre de queda livre mais alta do planeta, a 120 metros, desce a uma velocidade de até 120 km/h. Situado na International Drive, o Icon Park reúne entretenimento e gastronomia – dois restaurantes têm inauguração prevista para 2020: .

No Epcot, Ratatouille, A Bela e A Fera e show noturno

O ano no Epcot começou com a estreia de Beauty & the Beast Sing-along, em 17 de janeiro. O filme revive a história de A Bela e A Fera, com música, dança e uma reviravolta. A estreia foi no pavilhão da França, onde Remy’s Ratatouille Adventure é esperada a partir de abril. Com sons, efeitos visuais e cheiros, a atração levará os visitantes a um passeio pelo restaurante do Gusteau, em um carrinho, como se todos tivessem o tamanho do chef Remy. Ainda no Epcot, clássicos da Disney ganham versões no HarmonioUS, anunciado como o maior espetáculo noturno criado para um parque do complexo. Sobra tecnologia, em uma mistura de painéis de LED, fontes móveis coreografadas, fogos e laser.

Mais casas assombradas nos 30 anos do Halloween da Universal

Os gritos são garantidos no Halloween Horror Nights do Universal Studios Florida. Em 2020, o evento tem dez novas casas assombradas e cinco zonas de susto, além de muito entretenimento ao vivo. A primeira edição, em 1991, durou apenas três dias em Orlando. Agora, quando o evento completa 30 anos, são 40 noites, de 10 de setembro a 1º de novembro. Atualmente, Halloween Horror Nights é realizado também nos parques Universal Studios de Hollywood (Califórnia), Japão e Cingapura.

No Busch Gardens, montanha-russa híbrida mais rápida do mundo

Fãs de montanha-russa adoram as versões em madeira. A Iron Gwazi, esperada até abril no Busch Gardens, alia esse aspecto nostálgico ao radicalismo permitido pelas partes de aço. O novo brinquedo do parque, localizado em Tampa Bay, terá em torno de 63 metros de altura, com queda de 91 graus e velocidade máxima de 122 km/h. Será a montanha-russa mais rápida e íngreme do mundo e a mais alta da América do Norte, com três inversões de sentido e 12 momentos de sensação de gravidade zero durante o trajeto.