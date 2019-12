Orlando por Balneário Camboriú

Vantagens

Além da óbvia economia financeira de gastar em reais em Balneário Camboriú e da facilidade do idioma (embora em Orlando se ouça português por toda parte), é verão no Brasil, enquanto as temperaturas em Orlando podem ficar por volta de 10 graus (ou até menos). Dá para curtir praia, piscina e atrações do parque Unipraias – de teleférico, o turista tem a vista da Mata Atlântica e das praias, e pode realizar paradas nas três estações que também contam com atrações próprias.

Além disso, a vontade de curtir um parque temático não vai passar em branco: o Beto Carrero World, na cidade vizinha de Penha, é o maior do tipo na América Latina, com mais de 100 brinquedos e shows. Tem montanhas-russas para quem gosta de adrenalina, tem uma área dedicada aos carrinhos Hot Wheels (incluindo restaurante temático e performances com pilotos), tem zoológico e brinquedos para sair ensopado e se secar ao sol. E tem personagens da Dreamworks: as turmas de Shrek e Madagascar estão por toda parte, em shows e também pelo parque, prontos para tirar fotos com os visitantes.

Mesmo as comprinhas estão garantidas: há outlets nas vizinhas Porto Belo e Tijucas. Outra vantagem é o tempo de voo: de São Paulo até o aeroporto de Navegantes gasta-se apenas 1h, contra 8h no voo para Orlando. Se quiser economizar ainda mais, dá para optar por um pacote rodoviário.

Desvantagens

Orlando tem três parques principais (SeaWorld, DisneyWorld, Universal Resort), e todo mundo dá aquela esticadinha até o Busch Gardens, em Tampa. A infraestrutura é gigantesca, e a maioria das atrações só existe mesmo ali. Mesmo com o dólar alto, algumas comprinhas ainda valem a pena no país do Mickey – mas é preciso estar atento à conversão para não trocar seis por meia dúzia. Minha dica é começar pelo Walmart, que tem de produtos dos principais personagens dos parques (como Mickey, Harry Potter e super-heróis) a itens de perfumaria que são sempre mais baratos do que nas farmácias (que já costumam ter preços mais em conta do que no Brasil).