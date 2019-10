Os aeroportos mais bacanas do mundo

O edifício tem forma de estrela-do-mar e 700 mil metros quadrados, se espalha por uma área que cobriria quase 100 campos de futebol e custou R$ 230 bilhões. Tudo é impressionante no novo Aeroporto de Daxing, na China, cujas operações foram inciadas no fim de setembro.

A construção ultramoderna foi erguida a 46 km ao sul da capital chinesa, para desafogar o atual Aeroporto Internacional de Pequim-Capital, segundo mais movimentado do mundo, com mais de 100 milhões de passageiros por ano. Como o turismo aéreo só faz crescer por ali - espera-se que a China ultrapasse os Estados Unidos como primeiro mercado aéreo do mundo na metade da próxima década, e chegue a 1,6 bilhão de viagens por ano até 2037 - o país resolveu investir. E caprichou na obra.

O projeto foi assinado pela arquiteta anglo-iraquiana Zaha Hadid, que morreu em 2016, e pela subsidiária de engenharia da empresa francesa Aéroports de Paris (ADP). Foi pensado para tirar máximo proveito da luz natural - há apenas 3 mil luzes instaladas, 17 mil a menos que no aeroporto da capital. São cinco andares: dois para embarques, dois para desembarques e um dedicado às conexões com uma estação de metrô e outra de trem de alta velocidade, que permitem chegar ao centro de Pequim em apenas 20 minutos.

A estrela-do-mar gigante de Daxing, que poderá receber 72 milhões de passageiros em 2025, vem se juntar a um elenco da pesada de aeroportos que fascinam, seja pela arquitetura arrojada, seja por confortos e opções de lazer improváveis. Veja alguns exemplos.

Cingapura, Cingapura: Changi (SIN)

Com quatro terminais e duas pistas paralelas, recebe 60 milhões de passageiros por ano. Em 2019, foi considerado pelo ranking da Skytrax o melhor aeroporto do mundo pelo sétimo ano consecutivo. Ele já tinha três grandes jardins internos (um deles com borboletário), cinema e uma sala de videogames com consoles Xbox e Kinect - tudo de graça para os passageiros. Em abril deste ano, foi inaugurado o Jewel, um complexo de entretenimento com dez andares, sendo cinco subterrâneos, e arquitetura impressionante. As atrações incluem a Rain Vortex, maior cachoeira indoor do mundo (com show de luzes à noite), uma floresta com 120 espécies de árvores e arbustos tropicais e uma ponte suspensa a 23 metros de altura com vista para todo o complexo. Ah, e também um shopping center e um hotel. Ufa!

Seul, Coreia do Sul: Incheon (IIA)

Construído em um aterro entre as ilhas de Yeongjong e Yongyu, a 48 km de Seul, tem como maior destaque um enorme centro de compras duty-free com direito a jardins decorados com fontes e esculturas, spa e até rinque de patinação no gelo. Há ainda campo de golfe, cassino, museus e um espaço para shows que recebe atrações musicais locais e estrangeiras. De acordo com a administração do aeroporto, chegar e sair de lá leva, respectivamente, 19 e 12 minutos, graças à eficácia dos procedimentos de imigração e alfândega.

Hong Kong, China: Hong Kong (HKG)

Na ativa desde 1998, tem um parque com atrações para a família. As crianças podem se vestir de acordo com a profissão dos seus sonhos, os adolescentes se entretêm com um simulador de voo e os adultos têm à disposição um campo de golfe. O cinema com a maior tela IMAX de Hong Kong está ali, e exposições celebram as glórias de dois nativos ilustres: Bruce Lee e Jackie Chan. Entre 2001 e 2011, foi eleito o melhor do mundo pela Skytrax por oito vezes e, quando não venceu, ficou sempre no pódio com os melhores.

Munique, Alemanha: Franz Josef Strauss (MUC)

Se a primeira imagem que muitos fazem da Alemanha, e especialmente da região da Bavária, é ligada à cerveja, o aeroporto de Munique decidamente não ajuda esse clichê a ser superado. Afinal, ali está o maior biergarten coberto do mundo. Há uma cervejaria artesanal, que oferece visitas e degustações, e outras 50 opções gastronômicas, entre bares e restaurantes. Se tanta comida e cerveja derem aquela moleza, é só tirar uma soneca em uma cápsula do sono.

Abu Dabi, Emirados Árabes Unidos: Abu Dhabi Airport (AUH)

O luxo está por toda parte nos Emirados Árabes Unidos, e no aeroporto de Abu Dhabi não poderia ser diferente. A clientela, cheia de milionários e viajantes de negócios, é mimada com uma profusão de salas VIP e bons restaurantes. A oferta de produtos nas lojas duty-free também é de outro nível: pense em cristais Swarovski, jóias Bulgari e até ouro maciço.

Zurique, Suíça: Flughafen Zürich (ZRH)

O maior aeroporto da Suíça foi inaugurado em 1947, tem três pistas, três terminais e serve cerca de 80 mil passageiros por ano. O saguão tem design moderno, Wi-Fi rápido e gratuito e uma ala de compras com 80 lojas. Dá para fazer musculação e spinning na academia de ginástica ou fumar um bom charuto em um grande lounge criado para isso. O clima típico fica por conta dos trenzinhos que transportam os passageiros entre os terminais: eles tocam sinos idênticos aos das vacas que pastam nos Alpes.

Doha, Catar: Hamad (DOH)

Com apenas cinco anos de uso, é outro aeroporto que investe no bem-estar dos passageiros. Eles contam com piscina aquecida de 25 metros de comprimento, spa, banheira de hidroterapia e academia de ginástica com equipamentos de ponta. Há ainda diversas exposições de arte espalhadas pelo aeroporto e um lounge específico para menores que viajam desacompanhados, onde eles podem brincar, tomar lanche e jogar videogame.