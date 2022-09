Os dez aeroportos brasileiros com mais atrasos em julho

Quais são os aeroportos com o maior número de atrasos no Brasil?

De acordo com um levantamento da empresa AirHelp, especializada em direitos dos passageiros, o Aeroporto Internacional de Natal, em São Gonçalo do Amarante (RN), liderou o número de atrasos e cancelamentos em julho, mês das férias escolares. Ao todo, 197 voos foram afetados, representando 27,4% do total de voos do período (719).

Em segundo lugar, o Aeroporto Internacional de Navegantes, em Santa Catarina, teve problemas em 20,8% de seus voos (141 ao todo). Os Aeroportos Internacionais de Manaus (AM) e Foz do Iguaçu (PR) aparecem em seguida: 17,2%, cada (149 e 89 voos, respectivamente).

Embora com um grande volume de voos, os aeroportos Santos Dumont, no Rio, e de Guarulhos, em São Paulo, não entraram no top 5: ficaram em 6º e 8º lugar, respectivamente.

Veja abaixo a lista completa:

Aeroporto Internacional de Natal (RN): 27,4% de atrasos e cancelamentos, totalizando 197 de 719 voos do período. Aeroporto Internacional de Navegantes (SC): 20,8% (141 voos de um total de 678) Aeroporto Internacional de Manaus (AM): 17,2% (149 voos de um total de 867) Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR): 17,2% (89 voos de 518) Aeroporto Internacional de Maceió (AL): 17% (132 voos de 777) Aeroporto Santos Dumont (RJ): 16,9% (737 voos de 4.367) Aeroporto Internaciol de Recife (PE): 15,7% (490 voos de 3.119) Aeroporto Internaciol de Guarulhos (SP): 15,1% (1.297 voos de 8.574) Aeroporto Internacional de Porto Alegre (RS): 15% (352 voos de 2.354) Aeroporto Internacional de Belém (PA): 15% (199 voos de 1.331)

Direitos dos passageiros

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor e pela legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), as companhias aéreas precisam prestar assistência aos passageiros em caso de atraso ou cancelamento dos voos - mas essa determinação segue alguns critérios.

Em primeiro lugar, o voo precisa pousar ou decolar no Brasil. Além disso, o voo precisa ter atrasado por mais de 4 horas ou apresentar overbooking (quando há mais passageiros do que assentos na aeronave). O problema deve ter ocorrido nos últimos 5 anos em voos domésticos ou 2 anos no caso de voos internacionais.