Os dez piores aeroportos dos EUA em cancelamento de voos nesta temporada

Se você quiser evitar cancelamentos de voos, evite a cidade de Nova York.

Isso é o que diz um estudo da AirHelp, que ajuda os viajantes a processar reclamações relacionadas a interrupções de voos em todo o mundo. A empresa analisou os aeroportos com mais cancelamentos nos Estados Unidos ao longo do verão no Hemisfério Norte.

Leia Também Reclamações contra aéreas quase dobram de janeiro a março em relação a 2021

Para formar esse ranking, a AirHelp analisou um total de 37 mil cancelamentos em 400 aeroportos dos EUA, de 27 de maio a 15 de julho - uma janela que a empresa diz refletir o caos de viagens de verão.

Enquanto a média de cancelamentos de voos nos aeroportos norte-americanos ficou em 2,6% durante esse período, os hubs mais afetados - o recém-reformado LaGuardia de Nova York e o Newark Liberty International em Nova Jersey - tiveram quase três vezes mais interrupções, com 7,7% e 7,6%, respectivamente .

“Os cancelamentos podem acontecer por vários motivos, mas em geral vemos uma maior concentração de cancelamentos e interrupções de voos em aeroportos com maior tráfego, o que é verdade para aeroportos na área de Nova York”, diz um porta-voz da AirHelp.

Atrás dos dois hubs de Nova York estão o Aeroporto Nacional Ronald Reagan em Washington, que teve 5,9% de seus voos cancelados, e o Aeroporto Internacional de Pittsburgh, com 4,1%.

"Se você está procurando voos para os aeroportos que estão enfrentando mais cancelamentos e tem outro aeroporto que é uma alternativa razoável para você, talvez você queira considerar outra opção para seus voos", diz Alice Mariscotti-Wyatt, chefe de marca, conteúdo e comunicações da AirHelp.

Embora isso nem sempre seja possível para muitas pessoas, existem outras alterações de itinerário que você pode fazer para melhorar suas chances de uma decolagem tranquila. De acordo com os dados da AirHelp, não é apenas para onde você voa, mas quando você voa que importa, com a maior concentração de cancelamentos ocorrendo à noite, a partir das 16h até as 22h.

O dia da semana também pode influenciar. Os cancelamentos foram quase duas vezes mais comuns em uma quinta-feira do que em uma terça-feira, que - pelo menos por essa métrica - é o melhor dia para voar. As sextas-feiras tiveram o pior status de pontualidade (69%), enquanto as terças, novamente, venceram como o melhor dia para viajar, com 78% dos voos pontuais.

Mariscotti-Wyatt diz que os dados não se destinam a desencorajar as pessoas a viajar, mas sim a ajudá-las a tomar decisões informadas. Afinal, acrescenta ela, os passageiros cujos voos se originam nos EUA têm "consideravelmente menos" proteções ao consumidor do que aqueles cujos voos partem da União Europeia, Reino Unido ou Canadá (se o seu voo for comprado no Brasil, ele deve seguir as regulamentações de direito ao consumidor da legislação brasileira)

Isso pode mudar, se o governo Biden conseguir aprovar uma legislação destinada a resolver o problema. Em 3 de agosto, o Departamento de Transportes propôs regras que, entre outras coisas, exigiriam que as companhias aéreas emitissem um reembolso em dinheiro se o voo de um passageiro exceder um atraso razoável, que é de três horas para um voo doméstico ou seis horas em uma rota internacional. Se aprovada como um regulamento federal, a regra será uma grande vitória para os passageiros - embora o processo deva demorar pelo menos alguns meses.

Com ou sem a ajuda do governo, a AirHelp espera que o nível de interrupções persista até o final de setembro.

Tendo isso em mente, aqui estão os aeroportos que você pode querer evitar nas próximas semanas e meses.

OS AEROPORTOS AMERICANOS QUE MAIS CANCELAM VOOS

LaGuardia Airport (LGA), Nova York: 7.7% de cancelamentos

Newark Liberty International Airport (EWR), Newark, N.J.: 7.6% de cancelamentos

Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), Arlington, Va: 5.9% de cancelamentos

Pittsburgh International Airport (PIT), Pittsburgh: 4.1% de cancelamentos

Boston Logan International Airport (BOS), Boston: 4% de cancelamentos

Charlotte Douglas International Airport (CLT), Charlotte: 3.8% de cancelamentos

Philadelphia International Airport (PHL), Philadelphia: 3.8% de cancelamentos

Cleveland Hopkins International Airport (CLE), Cleveland: 3.7% de cancelamentos

Miami International Airport (MIA), Miami: 3.7% de cancelamentos

John F. Kennedy International Airport (JFK), Nova York: 3.6% de cancelamentos

MELHORES E PIORES DIAS PARA VIAJAR NOS EUA