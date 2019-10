Os toboáguas mais legais do verão paulista. E seus períodos mais em conta

Já estamos na época do ano em que o calorão vai e vem. E, quando ele vem, bate aquela vontade de piscina. Com toboágua, para quem tem criança, é melhor ainda.

A seguir, indico os toboáguas mais legais em hotéis do interior paulista. Todos estão a distâncias viáveis para um fim de semana comum (considerando a Grande São Paulo como ponto de partida). Veja também os períodos menos caros da temporada de verão em cada um deles.

Antes, um lembrete. Os parques aquáticos de Olímpia têm as mais variadas e gostosas opções de toboáguas. Mas, a 440 quilômetros da capital paulista, pedem um mínimo de 3 dias inteiros, seja de carro ou de avião (voe a São José do Rio Preto, a 50 km)

Confira a lista:

Este parque aquático em Suzano (75 km de São Paulo) tem piscina de ondas, baldão e playground molhado. São quatro complexos de toboáguas, com alturas de até 13 metros, todos para crianças a partir de 1,10 metro de altura. O Nitro X, inspirado em corridas de automóveis, tem seis pistas de 90 metros. Está prevista para janeiro a inauguração do Maverik, descida de 18 metros de altura e 55 metros de extensão.

O período mais em conta na Pousada Magic City são os dias de semana de dezembro: dois adultos e duas crianças de até 11 anos, com café, a R$ 463. Em janeiro, vai a R$ 752. Fins de semana e feriados são mais caros.

Clássico das viagens em família, o Brotas Eco Resort (240 km de São Paulo) tem dois toboáguas. O mais radical, com 10 metros de altura e queda livre, pede idade mínima de 8 anos. O outro, em formato de caracol, com 7 metros de altura e 54 metros de extensão, termina em uma piscina com profundidade de 90 centímetros.

O resort tem ainda piscina natural com tirolesa, caiaque e stand up paddle. Outubro, novembro, dezembro (só até o dia 15), fevereiro e março estão mais em conta: no fim de semana, diária para casal e criança de até 8 anos, com pensão completa, desde R$ 660. Criança de 9 a 12 anos paga R$ 176.

Tem toboáguas para criancinhas em um conjunto aquático apadrinhado pela Turma da Mônica: a área molhada conta ainda com escorregador do Jotalhão e Barco Pirata da Mônica e do Cebolinha. O resort fica a 70 km de São Paulo. Janeiro e fevereiro são os períodos mais econômicos: dois adultos e duas crianças de até 8 anos desde R$ 1.338 a diária, com pensão completa.

O parque aquático do hotel é bonito, colorido e planejado para garantir acessibilidade a todas as idades e necessidades de locomoção. Tudo cercado por um bosque. Os três toboáguas, com alturas entre 9,50 e 14,20 metros, pedem altura mínima de 1,20 metro. São quatro piscinas.

Os dias de semana de janeiro são mais econômicos: dois adultos e duas crianças de até 12 anos, com pensão completa, desde R$ 2.080 (diária). Nos fins de semana, desde R$ 2.275. São 210 km de São Paulo.

O toboágua tem 26 metros de extensão e termina numa ampla área de piscinas no caprichado complexo aquático, que tem também lago com pedalinho, caiaque, stand up paddle e prainha. Crianças até 6 anos precisam estar acompanhadas de um adulto.

O arvorismo acaba de ser todo renovado. O Mavsa fica em Cesario Lange, município na beira da Rodovia Castello Branco, a 150 km de São Paulo. A diária mínima para dois adultos e duas crianças de até 12 anos é R$ 2.285, com sete refeições – este é o preço para todas as datas do verão, exceto feriados.

