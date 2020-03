Osterfest, a Páscoa alemã de Pomerode

A festa da Páscoa de Pomedore preserva as tradições levadas por imigrantes alemães para a cidade de Santa Catarina, a 165 km de Florianópolis. Uma delas é a Osterbaum, árvore enfeitada com casquinhas de ovos pintadas (neste ano, são cinco cores). Em Pomerode, são usadas cerca de 100 mil casquinhas, resultando na maior Osterbaum do mundo, registro que entrou para o Guinness Book em 2017.

No ano passado, outro símbolo do evento catarinense também foi parar no Livro dos Recordes. Com 15,02 m de altura e 8,72 m de diâmetro, o gigante ovo ganha decoração a cada ano. Em 2020, Romero Britto cedeu uma arte sua para estampar esse destaque da Osterfest.

O evento gratuito começou na quinta-feira (12) e segue até o domingo de Páscoa, em 12 de abril – sempre de quinta a domingo, das 10 às 20 horas. A organização espera receber 250 mil pessoas durante a Osterfest.

Há exposição de ovos pintados à mão na Associação Pomerodense de Artistas Plásticos e artesanato com referências à Páscoa no Ostermarkt, o mercado de Páscoa. Um buffet típico inclui delícias da culinária alemã, além de chopes artesanais do Vale Europeu.

Empresas locais têm espaços na festa nos quais vendem seus produtos. Na, produtos artesanais e biscoits confeitados, uma tradição de Pomerode. Aoferece diversas opções de chocolate, incluindo sem lactose. Para os fãs de, aliás, vale anotar uma novidade para seguir no clima doce depois da Páscoa: a Nugali Chocolates , com sede na cidade catarinense, planeja abrir visitação à sua fábrica a partir de maio (preço ainda a ser definido). A ideia é mostrar o caminho inteiro da indústria, do pequeno produtor àsda empresa.