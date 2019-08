Ouarzazate, portal para o Saara e cenário de cinema

Instalada em plena cadeia montanhosa do Atlas, a mais de 1160 metros de altitude, Ouarzazate é considerada a porta de entrada para o Deserto do Saara. A cerca de 200 quilômetros de Marrakesh, é também cenário cativo de gravações – como da série Game of Thrones.

A relação de Ouarzazate com o cinema é antiga: a cidade ganhou fama internacional nos anos 1960, quando cenas de Lawrence da Arábia foram gravadas em Ait-Ben-Haddou, um povoado cercado por muralhas – e patrimônio da Unesco a 25 quilômetros da cidade. Depois, outras grandes produções de Hollywood – como Gladiador (2000) e A Múmia (1999) – também incluíram as paisagens arrebatadoras da região em sua cenografia.

Guias de turismo vendem pacotes a partir de Marrakesh para ver as locações de Game of Thrones. Na ficção, Ait-Ben-Haddou se transformou em Yunkai. A cena mais emblemática filmada ali está na terceira temporada, quando Daenerys é ovacionada e erguida pelos escravos que acabou de libertar.

Há poucos moradores em Ait-Ben-Haddou – a maioria se mudou para um povoado próximo, com melhor infraestrutura. Não é difícil encontrar alguém contando que participou como figurante em alguma produção. No local, a pedida é caminhar entre as vielas e construções feitas com argila e palha, em um tom ocre que domina toda a paisagem.

Os tours aumentaram também o movimento em Ouarzazate, onde estão os estúdios cinematográficos Atlas (mais afastado da cidade) e CLA (cla-studios.com; visitas a 40 dirham ou R$ 45), além de um museu cinematográfico onde estão objetos de alguns filmes gravados na região. É possível fazer o passeio de um dia a partir de Marrakesh, mas é bem cansativo. Prefira os tours com dois ou três dias de duração.

Rumo aos acampamentos

Outra área famosa é Merzouga, com suas impressionantes dunas Erg Chebbi fazendo contraste com outras partes tão planas e rochosas do deserto. É em Merzouga que estão reunidos boa parte dos acampamentos para turistas, muitos deles de luxo, cheios de comodidades e conforto no meio do deserto.

Um deles é o Merzouga Luxury Desert Camp (merzougaluxurydesertcamps.com), localizado em meio às dunas, com tendas amplas e serviço impecável. Há dois tipos de acampamento, um com 15 tendas (320 euros por tenda) e outro mais exclusivo, com apenas 5 habitações (420 euros cada). Os acampamentos também fazem pacotes com saída direto de Marrakesh (a partir de 460 euros por pessoa, duas noites), com direito a passeio de camelo, jantar e café da manhã.