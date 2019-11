Outros horizontes

Um sonho antigo para quem mora no interior, um novo hábito para os que vivem na capital. A partir de dezembro, voar para o exterior saindo do Aeroporto de Viracopos passará a ser rotina. O aeroporto começou 2014 com apenas três voos internacionais - todos da TAP, rumo a Lisboa - e terminará com 38 voos para um total de sete destinos, com duas empresas aéreas a mais em operação.

Mais opções equivalem a mais possibilidades de encontrar uma passagem com sua cara e, em alguns casos, preços menores. Miami, Orlando e Nova York - cidades nas quais o Brasil sempre está entre os líderes em emissão de turistas -, além do Panamá (hub da Copa Airlines para o Caribe) são os destinos inaugurais de uma lista que deve crescer ainda mais nos próximos anos. O programa de expansão da concessionária responsável pelo aeroporto prevê que, até 2030, 80 milhões de passageiros passem por Viracopos. Em 2013, foram 9,3 milhões; até 2018, a ideia é que esse número já tenha dobrado.

Consultor técnico da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Adalberto Sebeliano explica que, com as concessões dos aeroportos brasileiros à iniciativa privada nos últimos dois anos, começou uma disputa para trazer voos internacionais. "As concessionárias têm muito interesse em trazer esses voos porque dão rentabilidade maior. Trazem mais carga no porão e os passageiros estrangeiros tendem a gastar mais no aeroporto", acredita. "A inserção brasileira no tráfego internacional está aumentando."

Sorte dos passageiros. A Gol foi a primeira a ampliar os horizontes de Viracopos, em julho, com seu voo para Miami (escala em Santo Domingo, na República Dominicana). A Azul - que colocou Viracopos nos holofotes ao chegar ao País no fim de 2008 - estreia em solo internacional seguindo para Fort Lauderdale (vizinha a Miami) em 1.º de dezembro. No dia 15, passa a voar para Orlando e, em 2015, decola rumo a Nova York, embora a data do início das operações ainda não tenha sido confirmada.

A American Airlines inaugura sua presença em Campinas em 2 de dezembro, com um voo rumo a Nova York e, no dia seguinte, passa a aterrissar também em Miami. A Copa Airlines decola para o Panamá dia 10 - de lá, é possível seguir para 40 outras conexões.

É claro que ainda há muito a ser feito. O plano de expansão da concessionária de Viracopos prevê cinco fases - esta é apenas a primeira.