Outros tours pela América e pela Europa

Na onda do Rio de Janeiro

Há passeios nada convencionais no Rio de Janeiro. Que tal um city tour de surfe? Por R$ 320 (uma pessoa) ou R$ 240 (por pessoa, para dois), a DNAventura leva a dez praias entre Leme e Grumari. A prancha está incluída - e uma parada mais longa no ponto onde estiverem as melhores ondas, também. A Mais Asas (maisasas.com.br) prioriza experiências, em que o turista é guiado por moradores. Botecos em favelas pacificadas (R$ 165), lugares ícones do samba (R$ 85) e chocolate (R$ 145) são alguns temas.