Pacotes de hotéis para sair do Brasil no feriado

Todos os preços informados são para o período entre 14 e 17 de novembro, a menos que sejam mencionadas outras datas. A parte aérea não está incluída.

Arakur Ushuaia Resort & Spa

Ushuaia, Argentina

Novembro é ideal para visitar a Terra do Fogo. O sol brilha por mais tempo que no inverno e os dias são menos gelados. Além disso, a época para avistar pinguins já começou. Difícil será resistir à tentação de ficar no hotel, curtindo piscinas, spa e outras comodidades. Sai US$ 948 por casal; arakur.com.

Explora Valle Sagrado

Vale Sagrado dos Incas, Peru

A cerca de 50 minutos de Cusco, o vale do rio Urubamba é cercado de ruínas incas, um prato cheio para quem gosta de história. A Teresa Perez oferece 3 noites no Explora Valle Sagrado, em quarto duplo, com pensão completa, a partir de US$ 1.667 por pessoa, mais taxas. Traslados e passeios estão incluídos.

Cartagena e Bogotá, Colômbia

O pacote de 5 noites da Interpoint faz um apanhado das duas cidades mais turísticas da Colômbia. São duas noites na cosmopolita Bogotá, no JW Marriott, e três na festiva Cartagena, no Sofitel Santa Clara Cartagena. O preço (a partir de US$ 1.980 por pessoa) inclui hospedagem com café da manhã e traslados. Há saídas regulares até 22 de dezembro.

Tierra Patagonia Hotel & Spa Torres del Paine, Chile

O Parque Nacional Torres del Paine é a joia da Patagônia chilena. Das montanhas imponentes aos lagos em tons de verde, azul e cinza, tudo é impactante. O Tierra Patagonia está bem inserido nesse cenário: todos os quartos têm vista para o parque. A partir de US$ 2.850 por pessoa em quarto duplo, com todas as refeições, acesso livre ao spa e visitas ao parque com outros hóspedes; tierrahotels.com.

Awasi Iguazú

Puerto Iguazú, Argentina

Eis um jeito pra lá de confortável de explorar as Cataratas do Iguaçu. O Awasi Iguazú, no lado argentino, tem 14 villas privadas instaladas no meio da Mata Atlântica, com pensão completa. Desde US$ 2.990 (mais taxas), em quarto duplo, com traslados e passeios incluídos, na Teresa Perez.