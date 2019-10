Pacotes de hotéis, resorts e pousadas pelo Brasil para o feriado

Os preços são para o período entre 14 e 17 de novembro (três noites), sem aéreo.

RESORTS

Village Mata Encantada, Santo André (BA)

Na vila onde a seleção da Alemanha se hospedou durante a Copa do Mundo em 2014, tem vilas com casas para até seis pessoas desde R$ 1.800, com café da manhã; mataencantada.com.br.

Pratagy Beach, Maceió (AL)

De frente para a Praia de Pratagy, o diferencial são as piscinas naturais que se formam no período de maré baixa. Quatro noites, de 14 a 18 de novembro, com tudo incluído, desde R$ 4.041 o casal. Crianças de até 12 anos com até dois adultos não pagam; pratagy.com.br.

Malai Manso, Chapada dos Guimarães (MT)

Esqueça a praia: este resort está no meio do Cerrado, às margens do Lago Manso, circundado por montanhas. Desde R$ 4.142 o casal, com tudo incluído. Até duas crianças de até 11 anos não pagam; malaimansoresort.com.br.

Enjoy Alta Vista Thermas, Caldas Novas (GO)

Localizado na famosa estância hidrotermal, o resort tem 221 suítes com sala e cozinha. Pacote desde R$ 661 por pessoa em apartamento duplo. Duas crianças de até 12 anos não pagam; enjoyhoteis.com.br.

Itacaré Eco Resort, Itacaré (BA)

Ocupando o espaço de uma antiga fazenda de cacau, dentro da Reserva da Serra Grande, está cercado por praias e cachoeiras. Desde R$ 1.090 por pessoa em apartamento duplo, com café da manhã. Grátis para duas crianças de até 10 anos; itacareecoresort.com.br.

HOTÉIS E POUSADAS

Hotel Casa da Montanha ,Gramado (RS)

Quem viaja com criança vai gostar deste hotel na Serra Gaúcha, com carrossel, espaço kids, piscina aquecida e atrações de Natal. Desde R$ 4.817 o casal e uma criança de até 10 anos, com café da manhã; bit.ly/casamonta.

Mirante do Gavião Lodge, Novo Airão (AM)

Com mirantes que garantem visão para o Rio Negro e para o Arquipélago de Anavilhanas, para pássaros e bichos-preguiça, este charmoso hotel amazônico tem pacotes desde R$ 5.644 o casal em bangalô, incluindo três refeições diárias e almoço no dia de check-out, passeios e transfer; mirantedogaviao.com.br.

Hotel Armação, Porto de Galinhas (PE)

Com boa estrutura para atender famílias com bebês e crianças pequenas – tem espaço kids perto da praia, sala de amamentação e equipe de recreação, por exemplo –, conta com pacotes desde R$ 1.551 o casal e até duas crianças de até 10 anos, incluindo café da manhã; hotelarmacao.com.br.

Brut by Slaviero Hotéis, Balneário Camboriú (SC)

De visual moderno, com piscina aquecida, massagem e sauna, está a 1 hora de carro do Beto Carrero World. Desde R$ 1.482 o casal, com café da manhã incluído; slavierohoteis.com.br.

Cristalino Lodge, Alta Floresta (MT)

Eleito um dos melhores eco lodges do mundo pela revista National Geographic Traveler, está no sul da Amazônia, em uma reserva particular de 11.399 hectares. O pacote, com taxas, sai a partir de R$ 4.250 por pessoa em bangalôs, com pensão completa e duas explorações diárias com guias e transfer; cristalinolodge.com.br.