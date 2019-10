Pacotes de operadoras para viajar no feriado de 15 de novembro

Os pacotes listados são de 3 noites, de 14 a 17 de novembro, com passagem aérea ou transporte rodoviário. Os preços são os mínimos por pessoa, em quarto duplo, exceto quando indicado.

Rio de Janeiro (RJ)

O pacote da CVC é feito sob medida para quem viajar à Cidade Maravilhosa de avião gastando o mínimo possível. O valor cobrado, R$ 515, não paga nem um bilhete aéreo de ida e volta em um feriado prolongado. O segredo da economia: o Hotel Cruz de Ouro é simples e fica em um trecho ermo da Lapa carioca.

Praia do Rosa, Ferrugem e Guarda do Embaú (SC)

Se a ideia é unir praia e agito, o roteiro rodoviário da Juca na Balada visita algumas das praias mais concorridas do litoral catarinense. A hospedagem é no La Ferrugem Suites, com café da manhã, e o pacote inclui uma noite de pizza com open bar. Custa R$ 699 em quarto triplo ou quádruplo e R$ 749 em quarto duplo (valores por pessoa).

Florianópolis (SC)

Esse pacote da CVC é de apenas duas noites, com saída no dia 14 de novembro. Os 710 km entre São Paulo e a capital catarinense são cumpridos em ônibus e a hospedagem é no Hotel Ingleses Praia, no norte da ilha - região que é percorrida no city tour. Preço: R$ 814.

Caldas Novas (GO)

Os fãs de música sertaneja já contam os dias para o Caldas Country. O festival, que ocorre em 15 e 16 de novembro na cidade goiana, terá apresentações de Gusttavo Lima, Simone & Simaria, entre outros. A Juca na Balada montou dois roteiros para lá. No de R$ 999, o transporte de São Paulo a Caldas Novas é feito de ônibus; no de R$ 1.799, os clientes viajam de avião até Goiânia. Os pacotes incluem duas pool parties, com comida e bebida à vontade.

Joinville (SC)

O roteiro de 4 noites da CVC, com partida no dia 13 de novembro, inclui 3 diárias no Mercure Joinville Prinz Hotel, além de visitas ao Beto Carrero World e à Escola de Teatro Bolshoi. Há ainda um passeio por Curitiba. O transporte é rodoviário. Preço: R$ 1.180.

Cidades Históricas (MG)

O pacote da Azul Viagens percorre as duas principais cidades históricas de Minas Gerais: Ouro Preto e Mariana. Custa R$ 1.262 e inclui parte aérea saindo de Viracopos e três diárias no Hotel Bristol Pampulha Lieu, em Belo Horizonte, com café da manhã.

Ponta da Joatinga (RJ)

Escondida entre Paraty e Trindade, a península brinda os visitantes com praias desertas lindíssimas. O pacote da Pisa Trekking parte de R$ 1.650 e inclui transporte de ônibus e barco, alimentação completa e alojamento em barracas para duas pessoas.

Rio Negro (AM)

O pacote da Pisa Trekking de três noites em barco parte de Manaus e navega pelo Rio Negro. Barcos motorizados levam os passageiros para explorações na selva. Ver o nascer do sol, provar da culinária amazônica e mergulhar com botos são algumas das experiências previstas. Preço: R$ 2.950, com pensão completa no barco.