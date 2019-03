Pacotes de Páscoa acima de R$ 1.500

PARA DUAS PESSOAS Com folga no orçamento, é possível até ir ao exterior, a destinos que não consomem um dia inteiro em deslocamento. Os pacotes a seguir são apenas de hospedagem, sem transporte.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Punta del Este (Uruguai)

O balneário mais famoso do Uruguai fica animado no feriado de Páscoa. O ex-Conrad, hoje Enjoy, tem pacote de três diárias, 18 a 21/4, por US$ 960 (R$ 3.630) para dois, com café.

Camburi (SP)

A cerca de três horas de São Paulo, o pé na areia Beach Hotel Sunset tem pacote de 18 a 21/4 por R$ 3.699 o casal. Inclui café e infraestrutura de praia.

Mendoza (Argentina)

Gol e Latam operam voos diretos a Mendoza. O hotel Enjoy, no centro da cidade de Mendoza, custa US$ 1.014 (R$ 3.830) para duas pessoas, de 18 a 21/4. No meio dos vinhedos do Vale do Uco, aos pés dos Andes, a uma hora do aeroporto, a Casa de Uco tem pisa de uvas até o fim de abril. De 18 a 21/4, US$ 9.600 (R$ 36.300) para dois.

Itu (SP)

A partir de R$ 4.580 o casal, de 18 a 21/4, o pacote da Fazenda Capoava inclui pensão completa.

Vale de Casablanca (Chile)

A 80 km de Santiago, a vinícola Matetic tem pacote de 18 a 21/4 no hotel La Casona, com pensão completa e passeios, por US$ 1.590 (R$ 6.020) para dois.

Campos do Jordão (SP)

Mais Mantiqueira: o exclusivo hotel Botanique tem pacote de três noites, 18 a 21/4, por R$ 8.070 para dois, com café da manhã, minibar abastecido.

EM FAMÍLIA

O orçamento permite extravagâncias? Veja opções de hotéis cheios de mordomias para ir com a família. Os pacotes a seguir não incluem o transporte.

Monsaraz (Portugal)

O hotel São Lourenço do Barrocal fica no Alentejo, a uma hora de Lisboa. Na Páscoa, terá piquenique típico; para as crianças, caça aos ovos e passeio de burrico. Quatro noites custam 1.960 euros (R$ 7.420) para o casal e criança até 4 anos.

Cesário Lange (SP)

Artesanato, chocolate e show da cantora Vanessa Jackson estão no programa de Páscoa (18 a 21/4) do Mavsa Resort. Por R$ 8.823 para casal e duas crianças até 12 anos.

Itacaré (BA)

De 17 a 21/4, o Txai tem pacote de R$ 9.835 para duas pessoas.

Taubaté (SP)

Com estrutura de lazer variada, o Hotel Fazenda Mazzaropi tem pacote de 18 a 21/4, com pensão completa, a R$ 10.152 para casal e uma criança.

Ilha de Comandatuba (BA)

No resort Transamérica Comandatuba, pacote all inclusive de 17 a 21/4 para casal e duas crianças até 11 anos custa R$ 11.088. As crianças pagam aéreo e transfer à parte, mais R$ 1.910 cada.

COM TRANSPORTE

Os pacotes abaixo incluem passagem aérea com saída de São Paulo. Os preços são os mínimos por pessoa, em quarto duplo. Exceções estão sinalizadas.

Canoa Quebrada (CE)

O pacote da Azul Viagens inclui três noites na Pousada Latitude com café. Inclui traslado de e para o aeroporto e passeios à Praia de Ponta Grossa e Canoa Quebrada. R$ 1.985, com saída em 18/4.

Porto de Galinhas (PE)

Para curtir piscinas naturais sem se preocupar com mais nada, o pacote da Decolar oferece três noites no Ocaporã Hotel em sistema all inclusive. Com passagem aérea e saída em 18/4, R$ 2.094.

Natal (RN)

Outro com sistema tudo incluído é o pacote de três noites da CVC para o Marsol Beach Resort. Custa R$ 2.606, com saída em 18/4.

Jalapão (TO)

Se você quer uma conexão profunda com a natureza e não se importa em dividir o quarto, a Vivalá tem pacote de três noites para o Jalapão com hospedagem em hostels. Inclui passeios para os cartões-postais da região, como Cachoeira da Velha e Fervedouro do Buriti, além de visita à comunidade quilombola da Mumbuca. Saída em 18/4; R$ 2.639.

Lima (Peru)

O pacote da Abreu inclui três noites no hotel Britania Miraflores com café e traslados, city tour com degustação de pisco, tour gastronômico com aula de culinária e almoço. jantar degustação e guia local falando espanhol. Preço: US$ 880 (cerca de R$ 3.400), com saída em 19/4.

Montevidéu (Uruguai)

Três noites no Mercure Montevideo Punta Carretas custam R$ 3.997 no pacote da CVC. O hotel fica de frente para o mar e próximo à Punta Brava. Saída em 18/4.