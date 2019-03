Pacotes de Páscoa de até R$ 1.500

PARA DUAS PESSOAS

Viajar solo é uma experiência enriquecedora, mas viajar acompanhado, em geral, sai mais em conta. Se você tem companhia para cair na estrada nesta Páscoa, considere os pacotes de hospedagem a seguir, todos com valor inferior a R$ 1.500 por pessoa em acomodação dupla – ou seja, quem vai sozinho paga o dobro.

Slaviero Baía Norte (SC) A zona hoteleira do centro de Florianópolis, no entorno da avenida Beira-Mar Norte, costuma ter boas tarifas em feriados. O Slaviero Baía Norte tem pacote de três noites, 18 a 21/4, por R$ 697,95 para duas pessoas, com café.

Pousada Pompeia (SP)

Em Socorro, cidade no interior paulista famosa pelos esportes de aventura, a pousada tem pacote de Páscoa a R$ 1.250 para duas pessoas, de 18 a 21/4, com café da manhã, chá da tarde e chocolates.

Pousada Igarapé (SP)

Também fica em Socorro, às margens do Rio do Peixe, onde são realizadas as atividades aquáticas que fizeram a fama do destino, como rafting e canoagem. Conta com um bonito jardim com quiosques e piscina. Pacote de três noites, de 18 a 21/4, para duas pessoas, por R$ 1.300, com café.

Hotel Saint Michel (MG)

Fica em Monte Verde, na Serra da Mantiqueira – as cidadezinhas da Mantiqueira são ótimos destinos para a Páscoa, já que o clima em abril é menos úmido e ainda não tão frio. A gastronomia é mineira e o chá da tarde, com quitutes regionais, são destaques. O pacote de 18 a 21/4 para duas pessoas começa em R$ 2.369, com café da manhã.

Pousada Don Giovanni (RS)

A Stella Barros Turismo tem pacote com hospedagem nessa pousada e vinícola em Bento Gonçalves. De 18 a 21/4, inclui café, locação de carro básico, curso de introdução à enogastronomia com 1 hora de duração e um jantar harmonizado com vinhos e espumantes. Por R$ 2.500, para duas pessoas. O aéreo é à parte.

Pousada A Rosa e o Rei (SP)

Por R$ 2.834 a R$ 3.455, dependendo da acomodação, a Pousada A Rosa e o Rei tem pacote de 18 a 21/4 para duas pessoas, com café da manhã e o almoço da Sexta-feira Santa, batizado de “Bacalhau Espiritual”. A pousada fica em São Francisco Xavier, distrito do município de São José dos Campos, na Mantiqueira, cercada de verde e vistas lindas.

PARA A FAMÍLIA

Os hotéis aqui selecionados têm ampla infraestrutura de lazer para crianças e pacotes com valores máximos de R$ 1.300 por pessoa. Atenção: os preços indicados são os mínimos por acomodação; menos ocupantes no quarto não significa desconto.

Hotel Fazenda 7 Belo (SP)

As acomodações deste hotel fazenda na cidade paulista de Socorro são casinhas coloridas cercadas de natureza. A hospedagem com pensão completa e atividades de lazer é para dois adultos e uma criança até 4 anos, de 18 a 21/4, por R$ 1.830.

Terras Altas (SP)

Pertinho da cidade de São Paulo, terá almoço de Páscoa no domingo e caça aos ovos. Pacote de 18 a 21/4, R$ 2.190 com pensão completa para dois adultos e uma criança até 10 anos.

Royal Palm Plaza (SP)

De 18 a 21/4, o pacote do resort em Campinas é para dois adultos e duas crianças de até 11 anos, com pensão completa, por R$ 5.097. A programação terá teatro, música ao vivo e oficina de arte.

Brotas Eco Resort (SP)

Almoço de Páscoa no domingo, caça aos ovos, fogueira com marshmallow estão na programação. Pacote de 19 a 21/4 desde R$ 2.966 para 2 adultos e 1 criança de até 9 anos, com pensão completa.

Casa Grande Hotel (SP)

Uma das hospedagens mais tradicionais do Guarujá, na Praia da Enseada, o Casa Grande Hotel Resort & Spa preparou programação com caça ao tesouro e festa, para os pequenos, e desafio de drinques, aulas de dança e ioga para os adultos. Pacote de 18 a 21/4, para casal e uma criança de até 10 anos, R$ 3.812, com café e almoço.

Tauá Atibaia (SP)

A programação tem oficina de ovos de chocolate e o espetáculo teatral Onde Está o Coelhinho?. De 18 a 21/4, para dois adultos e duas crianças de até 12 anos, pacote com pensão completa a R$ 3.927.

Malai Manso (MT)

A festa na piscina prevista na programação tem nome curioso: Pool Party dos Orelhudos. Além dela, o resort no Mato Grosso, a 100 km de Cuiabá, terá plantio da árvore de chocolate, caça ao ovo gigante, casa de doces de João e Maria e entrega de ovos com a Mamãe Coelho. Três noites all inclusive, de 18 a 21/4, R$ 4.155 para dois adultos e duas crianças até 11 anos.

Pratagy Beach Resort (AL)

De 17 a 21/4, o pacote do resort em Maceió começa em R$ 4.257 para casal e crianças de até 12 anos. Inclui refeições e programação temática.

COM TRANSPORTE

Os pacotes abaixo incluem ou bilhete aéreo, com saída de São Paulo, ou transporte rodoviário. Os preços são os mínimos por pessoa, sempre em acomodação dupla.

Rio (RJ)

Ideal para quem quer curtir especialmente a região da Barra da Tijuca sem gastar muito, o pacote da Decolar oferece três noites no Hotel Gran Mercure Rio de Janeiro Riocentro, com passagem aérea e café da manhã incluídos. Custa R$ 720, com saída em 18/4.

Foz do Iguaçu (PR)

O pacote rodoviário da CVC de duas noites custa R$ 931. O pacote tem hospedagem no Hotel Golden Park International Foz e passeios na Usina de Itaipu, em Ciudad del Este (Paraguai) e nas Cataratas do Iguaçu (ingresso pago à parte). Saída em 18/4.

Arraial do Cabo (RJ)

O pacote rodoviário da Juca na Balada de três noites sai de São Paulo dia 18/4. Inclui hospedagem na Pousada Nautilus com café, pool party open bar com comidinhas, passeios de escuna open bar e traslados na cidade. Preço: R$ 1.049.

Florianópolis (SC)

Com saída em 18/4, o pacote de três noites da CVC inclui hospedagem no Hotel Oásis Florianópolis e aéreo. Nessa época, a cidade fica mais tranquila e as temperaturas estão amenas – as chances de pegar praia durante o dia são bem altas. A partir de R$ 1.107.

Fortaleza (CE)

Para quem quer aproveitar o feriado curtindo praia, três noites de hospedagem no Fortpraia Hotel, com aéreo e café da manhã incluídos, saem por R$ 1.029,29, no pacote da Latam Travel. Saída em 18/4.

Gramado (RS)

A programação de Páscoa em Gramado é ampla e a cidade tem ótimas lojas para comprar (e provar) chocolates, como Prawer e Lugano, por exemplo. Nova Petrópolis, onde ocorre a renovada Chocofest, está a apenas 20 minutos de Gramado. Para curtir tudo isso, o pacote de cinco noites da Latam Travel custa R$ 1.420, com aéreo e café da manhã. Saída em 17/4.