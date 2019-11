Pacotes para percorrer o país

SP-San José-SP, com conexão: US$ 644 na Copa (0800- 702-7500); US$ 645 na Avianca (0800-891-8668) e US$ 815 na Taca (0800-761-8222)

Jogo da vida radical

OPÇÕES*

US$ 1.017: 4 noites.Tamarindo. Com aluguel de carro. Inside (0--11-4508-8010)

US$ 1.329: 7 noites. San José. Carro e café. Eden Tours (0--11-3258-1133)

US$ 1.440: 6 noites. San José. Carro e café. Venturas e Aventuras (0--11-3872-0362)

US$ 1.444: 6 noites. San José. Com carro e café. Pisa Trekking (0--11-5052-4085)

US$ 1.492: 6 noites em San José. Aluguel de carro e café. ADVtour (0--11-2167 0633)

US$ 1.576: 4 noites. San José e Arenal. Café, carro e tours. Sem Fronteiras (0--11-3853-4401)

US$ 1.585: 7 noites. San José. Aluguel de carro e 1 café. TGK (0--11-3283-3233)

US$ 1.596: 4 noites. San José e Arenal. Carro, café e tours. Freeway (0--11-5088-0999)

US$ 1.781: 6 noites em San José. Com café. Friends in The World (0--11-3894-9403)

US$ 1.839: 6 noites. San José, Quepos e La Fortuna. Café e passeios. Filhos da Terra (0--11-3171-2000 )

US$ 1.890: 10 noites. San José. Com carro e café. CiaEco. (0--11-5571-2525)

US$ 1.892: 7 noites. San José, Arenal e Praia Jacó. Café, tours e 6 refeições. Flot (0--11- 4504-4544)

US$ 1.950: 7 noites. San José, Arenal e Praia Jacó. Agaxtur (0--11-3067-0900)

US$ 1.998: 7 noites. San José. Passeios, café e 3 almoços. CI (0--11-3677-3600)

US$ 1.999: 7 noites. San José. Com passeios. Monark (0--11-3235-4322)

US$ 2.069: 8 noites. San José, La Fortuna, Manuel Antonio e Monteverde. Com café. Soul Traveler (0--11-3739-3094)

US$ 2.099: 6 noites. São José, Arenal, Manuel Antonio. Café e tours. Climb (0--11-5052-6305)

US$ 2.121: 6 noites. San José e Golfo do Papagaio. Com aluguel de carro e café da manhã. Tereza Ferrari (0--11-3021-1699)

US$ 2.325: San José, La Fortuna, Monteverde e Tárcoles. Tours. Ambiental (0--11-3818-4600)

* Preços por pessoa em quarto duplo, com aéreo