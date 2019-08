Pacotes para surfar em Portugal e entrada grátis no Beto Carrero: confira os eventos de agosto

1. DIA DOS PAIS

Beto Carrero World oferece entrada grátis para pais acompanhados dos filhos

Para celebrar o Dia dos Pais, o Beto Carrero World está com uma promoção durante todo o mês de agosto. Pais acompanhados de pelo menos um filho pagante ganha o passaporte para entrar no parque gratuitamente. O parque temático tem mais de 100 atrações, incluindo o Hot Wheels Epic Show, no qual carros, motos e caminhões surpreendem a plateia com manobras radicais em uma área de 30 mil metros quadrados. A entrada para quem tem mais de 4 anos custa R$ 105; betocarrero.com.br.

2. SURFE

Pacote para ver e pegar boas ondas em Portugal

Se você fica boquiaberto vendo os grandes nomes do surfe pegando ondas perfeitas em Portugal, prepare-se. A Rip Curl e a Travel S/A criaram um programa especial para levar os fãs do esporte para assistir ao campeonato Rip Curl Pro Portugal 2019 e, ao mesmo tempo, desbravar os principais picos portugueses, na região de Peniche. Nazaré, Supertubos, Lagide, Baleal e Ericeia são alguns dos lugares contemplados na viagem de 11 dias. O roteiro inclui aéreo, hospedagem com café, saídas para surfar, acompanhamento de um surf guide e acesso vip a festas e eventos do campeonato. A partir de US$ 2.650 por pessoa; bit.ly/surfevip.

3. MÚSICA

Inhotim vira palco para os Titãs

No dia 25 de agosto, o grupo Titãs – formado por Branco Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto –, levará para o Inhotim o show Titãs – Trio Acústico. O museu a céu aberto, localizado em Brumadinho, vem realizando ações para promover o turismo na cidade. A apresentação está marcada para as 15 horas e será gratuita para os visitantes do museu-parque. No entanto, as vagas são limitadas – por isso, é preciso reservar pelo site bit.ly/titasinhotim. Para entrar no Inhotim, o ingresso custa R$ 44; compre em inhotim.org.br.

4. INTERIOR

Uma semana para celebrar o legado de Portinari

De 10 a 25 de agosto, o poeta e pintor Cândido Portinari terá uma semana dedicada a seu legado em sua cidade-natal, Brodowski, a 4 horas da capital paulista. O Museu Casa de Portinari terá programação especial no período, com exposições, shows, feiras e oficinas. Haverá também a inauguração da galeria a céu aberto Pinturas Murais, com trabalhos de artistas regionais e do Brasil. Os eventos – todos gratuitos – também homenageiam o aniversário da cidade, no dia 22 de agosto. Mais informações: museucasadeportinari.org.br.

5. HOSPEDAGEM

Hotel inspirado em Coco Chanel abre em Ibiza

Inspirado no estilo da estilista francesa Coco Chanel, o recém-inaugurado Bless Hotel chegou à Ilha de Ibiza, na Espanha, esbanjando sofisticação. Com o selo The Leading Hotels of the World e cardápio assinado pelo chef Martín Berasategui (que soma 10 estrelas Michelin no currículo), o hotel tem 151 quartos com vistas deslumbrantes. Os hóspedes contam ainda com piscina de borda infinita, spa, vermuteria e outros mimos. Diárias a partir de 329,99 euros (R$ 1.394) o casal; blesscollectionhotels.com.