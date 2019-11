No aeroporto Tocumen, o bagageiro do avião - e não o número de poltronas - costuma ser culpado pelo overbooking. Companhia aérea oferecendo bônus a quem topa voar mais tarde ou em outro dia é o que não falta ali, bem como passageiro pagando (ou chorando) pelo excesso de bagagem. O terminal de tamanho médio e concentração grande de free shops é um microcosmo consumista dentro da Cidade do Panamá.

Fácil de explicar: conhecido como "hub das Américas", o aeroporto é a casa da Copa Airlines, que o usa para distribuir voos entre sul e norte do continente e também para o Caribe, em um total de 40 destinos. Prato cheio para compradores compulsivos que vão a Miami, Orlando, Nova York. A partir de 10 de dezembro, Campinas também será ligada por voo direto diário a esse hub.

Não dá para perder

De olho nesse contingente de turistas que passam pelo Panamá sem se deter, o governo local e a própria Copa Airlines têm investido para tornar o país mais conhecido. Tiveram um empurrão significativo este ano, em que o mítico Canal do Panamá, a ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico, completou 100 anos de construção.

Sob domínio dos Estados Unidos desde o começo, o canal foi devolvido aos panamenhos em 1999. O risco de ficar obsoleto e de não comportar o tamanho dos navios mais novos foi considerado, de início, um abacaxi de proporções interoceânicas. Mas o governo fez a lição de casa, rezou a cartilha do FMI e se transformou na economia mais pujante da América Latina na última década, com crescimento médio de 8,5% ao ano. Virou a terra prometida do capital especulativo. Brotaram arranha-céus na outrora acanhada e decadente capital, que também recebeu um banho de loja literal, com hotéis das maiores cadeias do mundo e centros comerciais de dar comichão nos bolsos. Primeiro, o país se consolidou como destino obrigatório para o turismo de negócios; agora, quer turistas que viajam a lazer.

Passeio indispensável, as eclusas do Canal do Panamá estão em reforma para ampliar seu leito e receber navios maiores. A de Miraflores é a mais próxima da capital. Não deixe de visitar o centro histórico Casco Viejo. O Multiplaza (multiplaza.com), um dos maiores shoppings do pedaço, é cheio de marcas famosas, com preços proporcionais; o Albrook (albrookmall.com) tem preços mais baixos.

Amador Causeway é um caminho de 2 quilômetros que liga o continente às ilhas Perico e Flaminco, bom para alugar bicicleta. Com mais tempo, siga para Bocas del Toro, com praias caribenhas.

Gastronomia

Preparados de milho, bolinhos fritos e frutos do mar figuram no cardápio panamenho; prove no Las Tinajas (tinajaspanama.com), o restaurante de comida local mais antigo e famoso da capital. Há restaurantes mais, digamos, desafiadores no Mercado dos Frutos do Mar, também pelo centro.

Noite dos sonhos

O Manrey (manreypanama.com) é um hotel-butique com diárias desde US$ 125 o casal. O Tântalo Hotel Kitchen Roofbar (tantalohotel.com) tem tudo isso que o nome indica e diárias a partir de US$ 168, para dois, com café.

Dica de ouro

Perto da fronteira com a Costa Rica, Boca Chica é um destino litorâneo ainda pouco frequentado. Suas praias, no Pacífico, são de areia clara e mar cristalino. Os hotéis fazem a linha ecochiques (tente o Cala Mia, diária desde US$ 225 por pessoa; boutiquehotelcalamia.com). Atividades incluem snorkeling, mergulho e pesca.