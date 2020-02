Papo de mulher: as vantagens de usar coletor menstrual nas viagens

Já vou logo avisando que a coluna de hoje é voltada exclusivamente para as mulheres viajantes. Portanto, se você é homem e quer continuar lendo, não diga que eu não avisei. Porque o papo de hoje é sobre menstruação.

LEIA TAMBÉM > Saiba como fugir dos piores assentos de um voo

Toda mulher conhece a chatice de ficar menstruada durante uma viagem. É a cólica que tira a disposição, é a necessidade de encontrar um banheiro minimamente decente para trocar o absorvente, é a insegurança de usar uma roupa clara e manchar. Não dá para se livrar completamente do desconforto, mas uma mudança de hábito simples melhorou absurdamente minha vida em viagens: o coletor menstrual (vulgo copinho). O produto não é uma novidade, mas vem ganhando cada vez mais adeptas pela praticidade.

Listei aqui algumas das vantagens que percebi ao usá-lo nas minhas últimas viagens – e dúvidas que eu também tive antes de me tornar adepta. Contei com a consultoria de algumas amigas e de Pâmela Freitas, do canal do YouTube Papo de Copinho.

1. Você não precisa sair desesperada atrás de uma farmácia na viagem quando tem um imprevisto.

Leve o coletor e um potinho exclusivo para ele – Pâmela recomenda o copo sanfonado, que não ocupa lugar na bagagem. Assim você pode fervê-lo em qualquer micro-ondas para higienizá-lo antes do primeiro uso. Adeus ao sacrifício de buscar uma farmácia que ainda por cima tenha a marca do absorvente que você costuma usar.

2. É mais confortável em voos longos.

Essa, a meu ver, é a maior vantagem de todas. A recomendação dos fabricantes é usar o copinho por no máximo 12 horas ininterruptas. Não se preocupe: não há nenhum problema em usá-lo no avião (assim como dormir com ele). “Como no avião não dá para ficar levantando toda hora para ir ao banheiro, o coletor acaba sendo mais prático”, diz Pâmela. Não consigo nem descrever a felicidade de não precisar adicionar o uso do absorvente aos desconfortos clássicos do aperto na classe econômica em dez horas de voo.

3. Sem perrengues na trilha ou na praia.

Um absorvente interno exige troca, em média, a cada quatro horas. O coletor representa uma liberdade infinita quando se está em um lugar com pouca infraestrutura.

4. É ecológico.

Por ser reutilizável, o copinho gera uma quantidade de lixo infinitamente menor do que o absorvente. Em viagens para lugares com problemas de coleta, é uma vantagem extra.