Para aprender a fazer o próprio vinho e a acertar uma tacada de golfe

Foi como brincar de pequeno cientista, só que muitos anos mais velha e com líquidos bem mais interessantes. Me sentei para a atividade da Quinta dos Vales à mesa na varanda, diante do jardim da vinícola no Algarve, com várias esculturas do proprietário, Karl Heinz Stock.

A ideia de produzir o meu vinho num lugar tão bonito era animadora. Bem à minha frente estavam taças para provar e vasinhos para cada bebida feita a partir de um tipo de uva: Aragonês, Cabernet Sauvignon e Touriga Nacional (a predominante em Portugal). Um papel informava as características de cada vinho, por exemplo, com mais ou menos notas frutadas ou florais.

A experiência começou com a degustação dos três estilos. Depois, eu tinha de decidir quanto de cada um botar numa pipeta. Podia fazer três misturas diferentes para escolher uma. Decisão feita, a bebida foi posta numa garrafa, que recebeu também um rótulo com meu nome e com as proporções da fórmula do meu vinho. Terminei de preparar a garrafa botando a rolha e depois finalizando com a cápsula.

O Bottle Blending Workshop completo dura três horas. É uma das experiências oferecidas na vinícola. Mas também é possível apenas visitar a adega e degustar os vinhos da Quinta dos Vales.

Algarve, o principal destino de golfe de Portugal

Já golfe… Há 42 campos no Algarve, principal destino português para a prática do esporte. Ele é um dos principais motivos por tantos esportistas, especialmente ex-jogadores de futebol, escolherem a região no sul de Portugal para morar ou passar férias.

Essa informação me bastava. Afinal, não entendo do esporte e só tinha pegado num taco de golfe uns 20 anos antes, sem muito sucesso nas incontáveis tentativas de acertar a bolinha. Lá fui eu, então, sem a mesma empolgação que senti de antemão no workshop de vinho. Dizem que, em qualquer esporte, a prática leva à perfeição. Golfe nunca joguei, mas já tomei alguma coisinha. Ainda que, como amadora, certamente entendo mais de taças do que de tacos.

No entanto, a oportunidade era única. Eu estava num dos principais destinos de golfe da Europa e teria, de fato, uma aula para aprender a segurar o taco e a fazer o movimento correto rumo à bola. O Dom Pedro Victoria Golf, onde eu estive e fiz a classe, leva a assinatura do americano Arnold Palmer, sete vezes campeão da modalidade. Esse campo é um dos cinco do grupo Dom Pedro no Algarve e um dos mais desafiadores. Com lagoas, elevações e árvores, acrescenta obstáculos no caminho dos jogadores, de buraco em buraco.

Fiquei mesmo só na área de treino e bem satisfeita com o meu desempenho. Não, nenhuma bolinha voou alto ou longe. Comecei com uma cesta cheia delas e terminei com a esmagadora maioria a metros de mim. Nunca fui boa de ordens de grandezas, medidas aproximadas de espaço ou cálculos para estimar multidões (quando a chefia do jornal me perguntava ao voltar de uma manifestação, por exemplo, eu não conseguia nem chutar). Mas ali posso afirmar que as bolinhas estavam a metros porque o gramado ficou lotado de pontinhos brancos, como numa pintura do fim do século 19, do pontilhismo.

Por mais difícil que tenha sido, eu consegui acertar as bolas e mandar umas mais distantes. E mais importante: consegui entender como posicionar os pés e o quadril, como girar o tronco no swing, como mirar a bola para levantá-la. Missão cumprida.

Antes de ir

Quinta dos Vales: Custa € 259 por pessoa a experiência. Site: quintadosvales.pt

Dom Pedro Golf: O pacote com hospedagem e golfe, o Dom Pedro Experience, sai desde € 148 por pessoa. Até outubro, exige mínimo de três noites e três green fees (um a mais para quem chega na quinta, na sexta ou no sábado até 30 de setembro). Inclui diária com café da manhã e uma volta de golfe por dia. Site: dompedrogolf.com