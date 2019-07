Para as crianças (mas adultos se divertem)

Ripley's Aquarium

Já tinham me falado da grandiosidade do aquário de Toronto por seu tamanho, diversidade de espécies e pela forma lúdica com que apresenta suas atrações para as crianças. Fui meio a contragosto (não gosto de aquários) para aproveitar uma manhã de chuva na cidade. Paguei a língua – ou melhor, os pensamentos, porque eu não tinha confessado nada disso a ninguém até escrever este texto.

O Ripley’s Aquarium of Canada (ingressos a partir de 33 dólares canadenses ou R$ 91,50 para adultos; 10 dólares ou R$ 28 para crianças entre 3 e 5 anos) tem vários pontos altos. Desde o pequeno aquário com Nemos e Doris na área com playground e lanchonete até a piscina Ray Bay, cheia de arraias que deixam os mais corajosos tocar em seus dorsos e o Planet Jellies, uma galeria com água-vivas de todos os tamanhos.

Mas a que mais me chamou a atenção foi a Dangerous Lagoon, que o turista aprecia por cima e de dentro. Um túnel de vidro deixa os visitantes cara a cara com diferentes espécies de tubarão e outros peixes. Há ainda programas pagos à parte, como o Stingray Experience, mergulho com snorkel na piscina das arraias (120 dólares canadenses para adulto ou R$ 333).

Casa Loma

Uma volta divertida ao passado é a Casa Loma, único castelo em tamanho real da América do Norte. Ali morou Sir Henry Pellatt, um ricaço excêntrico do início do século 20. O lugar é enorme e você pode propor várias brincadeiras para a criançada na pegada “caça ao tesouro”. Vale procurar o quarto da Lady Mary, a esposa de Sir Henry; tentar desenhar os vitrais ou o teto maravilhoso do jardim de inverno ou ainda fazer a caçada ao tigre.

A vista da torre do castelo também vale o esforço de subir em escadinhas estreitas. Como a Casa Loma fica no alto de uma colina, é possível ver uma boa parte da região central da cidade. Depois de brincar pelos três andares do castelo, entre nos túneis que levam aos estábulos e a uma coleção de carros antigos, impecavelmente conservados.

Antes de chegar lá, a criançada vai passar pelo funcionário alimentando a fornalha que aquecia a água para os banheiros de mármore de Lady e Sir Pellatt e os ambientes da casa de 200 mil metros quadrados. Ali, 800 toneladas de carvão eram necessárias para manter o castelo quente durante o rigoroso inverno canadense.

Depois que Sir Henry deixou a casa por dificuldades financeiras, a Casa Loma foi transformada num hotel de luxo, inaugurado em 1927. Com a grande depressão econômica a partir de 1929, o hotel fechou as portas. Ingresso a 30 dólares canadenses (R$ 83) para adultos e 20 dólares canadenses para quem tem de 4 a 13 anos (R$ 55,50).

Segway

Crianças a partir de 12 anos podem fazer um divertido tour de segway pelo Distillery District. Os guias da Go Tours Canada juram que com dez minutinhos de aula qualquer novato anda de segway sem atropelar ninguém pelas ruas desse distrito comercial, histórico e turístico. O passeio básico diurno dura 30 minutos e custa 39 dólares canadenses (R$ 108). A empresa também oferece o passeio em busca de fantasmas, o The World's Least Scary Ghost Tour (40 minutos de duração; 49 dólares canadenses ou R$ 136).