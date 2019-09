Para entender o galego

Segundo informações da Real Academia Galega (RAG), há atualmente 2 milhões de pessoas falantes do galego para uma população de 2,7 milhões (toda a Galícia). Apesar do número expressivo, a língua é mais ouvida nos povoados e não em cidades grandes como Coruña e Vigo.

Num passado não muito distante, o castelhano era a língua das elites e o galego, dos pescadores e camponeses. Durante a ditadura de Francisco Franco, de 1936 a 1975, o galego foi banido das escolas. O governo temia que o aprendizado de idiomas locais pudesse estimular o separatismo.

O galego surgiu no século 12 como galaico-português. O reinos da Galícia e de Portugal, que eram separados pelo Rio Minho, no entanto, desenvolveram versões próprias do idioma. O galego é muito parecido com o português, mas há algumas diferenças. O galego usa o “x” em casos em que o português usa o “j” (como em xustiza, por exemplo).

Anos depois, a Galícia foi incorporada à Espanha e o castelhano se transformou na língua oficial. Após a ditadura de Franco, todavia, a Galícia se tornou comunidade autônoma e voltou a reconhecer o galego como primeiro idioma. Em 1997, o uso do galego em documentos oficiais se tornou obrigatório.

Minidicionário galego

Bom dia - Bos días

Boa noite - Boas noites

Cerveja - Cervexa

Obrigado - Grazas (ou graciñas)

Gente - Xente

Olá - Ola

Justiça - Xustiza

Hoje - Hoxe

Longe - Lonxe

Mulher - Muller

Homem - Home

Cavalo - Cabalo

Mensagem - Mensaxe

Mão - Man

Cachorro - Can

Lixo - Lixo

Cadeira - Cadeira