Para millennials brasileiros, comida decide o destino da viagem

SÃO PAULO - Comida local é o fator mais importante para os millennials brasileiros na hora de decidir o destino de uma viagem. A informação é de um levantamento feito pelo site de reserva de hospedagens Hoteis.com, que mostrou que 62% dos turistas brasileiros dessa faixa etária fazem a escolha pelo estômago. Além disso, gostam mais de restaurantes refinados e premiados (32%) do que de comida de rua (13%).

Praias (56%) e espaços culturais (21%) vêm em seguida na preferência dos millennials brasileiros. As compras estão em baixa: apenas 15% dessa parcela de viajantes afirmam que elas são decisivas na escolha do destino de viagem. Millenials são as pessoas nascidas a partir de 1980, os chamados nativos digitais.

A pesquisa, chamada de Tasty Travels, foi feita com 9 mil pessoas de 29 países. Considerados os resultados gerais, sem recorte por nacionalidade, Paris (27%), Tóquio (23%) e Roma (22%) lideram a lista de melhores destinos no mundo para comer, na opinião dos viajantes desta faixa etária.

Postagens. Na hora de postar, a gastronomia também é o assunto preferido dos millennials: 81% deles gostam mais de publicar imagens de comida do que fotos dos próprios amigos (22%) no Instagram. Pizzas rendem as fotos preferidas para posts (54%), seguidas da dobradinha hambúrguer e cerveja (29%) e de donuts e milkshakes (22%).

Artista recria cidades usando ingredientes culinários

Para celebrar o casamento certeiro entre viagem e gastronomia, a Hoteis.com convidou o artista inglês Carl Warner, celebridade na internet por suas representações de paisagens reais feitas com comida, para recriar os três destinos gastronômicos favoritos dos millennias usando iguarias locais. Paris (na foto da abertura deste texto) foi reconstruída com ingredientes como chocolate e queijo azul.

Tóquio, segunda melhor cidade para comer de acordo com os millennials, foi recriada com sashimis, gengibre e cogumelos, entre outros, com direito ao Monte Fuji no fundo.

Salame, macarrão e queijo parmesão recompõem o Panteão, em Roma.