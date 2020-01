Para onde viajar depois de levar um fora?

Como dizia um velho sábio chinês que eu acabei de inventar: “Você precisa respeitar um ano que começa com um dente quebrado e um coração partido”.

Se me serve de consolo, não foram acidentes simultâneos (o que seria estranho demais). Além disso, o dente já foi consertado em um desses açougues odontológicos que trabalham 24 horas por dia, todos os dias da semana, praticando um preço que deveria cobrir meus 32 dentes (acho que é isso) e me deixar com o sorriso do Frank Sinatra.

O coração já é um treco mais difícil. Esses açougues 24 horas não resolvem – mesmo cobrando caro. Felizmente, ele, o coração, não fica exposto toda a vez que abro a boca ou ensaio um sorriso. Uns trincadinhos não devem afetar a função básica dessa máquina – que, como todos sabem, é de bombear sangue e metáforas ruins.

Mas vamos logo ao tema dessa coluna: para onde viajar depois de um revés amoroso? Quais cidades oferecem mais consolo ou álcool para curar um universal pé no traseiro? Vamos fazer esse exercício juntos:

1) Não, você não vai passar as férias em posição fetal dentro de um quarto escuro.

Você também não vai passar as férias na cidade em que ela nasceu ou na cidade preferida dela.

2) Paris

Linda. Mas romântica demais. O sujeito pode ficam macambúzio (sempre quis escrever essa palavra no jornal) vendo aqueles casais comendo croissant e tirando selfies fofinhas. É muito l’amour e j’adore de uma vez. Melhor evitar.

3) Nova York

Amo. Mas acho arriscado descontar toda frustração em compras, compras e mais compras. Só recomendado para quem tem fundos.

4) Havana

Charutos e rum. Muito rum. Tipo de lugar que funcionaria para mim.

5) Buenos Aires

Não sei, não sei. Toda aquela passionalidade no ar. Todo aquele tango narrando amores ferrados. Por outro lado, tem aqueles vinhos Malbec que abraçam você por dentro e fazem da vida um coisa mais aceitável. Coluna do meio para Buenos Aires.

6) Salvador

Sim, umas férias aeróbicas curam qualquer amargor.

7) Roma

Não. Jamais. A Itália inteira está interditada.

8) Viena

Acho perfeito. A cidade em que Freud viveu. Além da ajuda profissional, a cidade é tão organizadinha que acaba nos reorganizando também.

9) Teerã

Se é pra esquecer... Não, melhor deixar para uma próxima oportunidade.

10) Budapeste

Opa, taí uma oportunidade. Nunca vi tanta gente bonita em uma cidade só. Quem sabe não é o lugar ideal para esquecer alguém...

11) Tóquio

Pensei muito nesse destino, mas o meu veredicto é “não”. Um lugar em que você não entende uma palavra e não consegue se comunicar pode levá-lo a pegar o WhatsApp e fazer besteira.

12) Cidade do México

Sim, sim. Óbvio! Mezcal, tequila e tacos e tudo o mais que essa cidade pode proporcionar já grudam qualquer coração com SuperBonder.

13) Bruxelas

Hum, fiquei tentado a cravar um sim aqui, mas acho perigoso com aquele tanto de chocolate e batata frita. Pode ser uma armadilha.

14) Marte

Se a passagem estiver em conta, tô dentro.