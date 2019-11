Para quem quer tentar a sorte no jogo, Punta del Este é aposta certa

Punta fica a 120 quilômetros de Montevidéu e tem praias extensas. Ao sul, fica a Mansa, de águas fluviais. Brava, La Barra e José Ignacio são banhadas pelo mar. Na Mansa, está o Conrad, com 4 mil metros quadrados de área com máquinas, mesas e roletas. No fim da mesma praia, na Punta Ballena, há a Casa Pueblo ( carlospaezvilaro.com.uy ), mistura de museu, galeria e hotel. É um dos cartões-postais de Punta, assim como a escultura dos dedos na Praia Brava.

Para muitos, Punta del Este é sinônimo de cassino, mais especificamente de Conrad. Há quase duas décadas, de fato, o Conrad Punta del Este Resort & Casino ( conrad.com.uy ) é o propulsor do turismo no balneário uruguaio. Nos últimos anos, porém, Punta virou sinônimo também de réveillon e de baladas para os brasileiros, que costumam invadir a cidade no verão para aproveitar hotéis, lojas e restaurantes.

Bem-vindo à terra da extravagância: Vegas

Caça-níqueis recebem os turistas já no desembarque do aeroporto. Bem-vindo a Las Vegas (lvcva.com), terra da extravagância.

Na principal avenida da cidade americana, a Las Vegas Boulevard, ou The Strip, reúnem-se hotéis-cassino e os mais famosos monumentos do mundo. Cada hotel dá sua contribuição e, lado a lado, convivem Torre Eiffel (parislasvegas.com), Estátua da Liberdade (nynyhotelcasino.com), pirâmide do Egito (luxor.com), castelo do Rei Arthur (excalibur.com) e Veneza (venetian.com).

E não é só. A ideia é prender o turista dentro dos hotéis o maior tempo possível em shows, baladas, musicais, lutas de UFC. Vale tudo, afinal, o cassino está ao lado. No Hotel Mirage (mirage.com) é possível nadar com golfinhos, admirar tigres brancos e ver uma das mais festejadas atrações do Cirque du Soleil - Love, inspirado nos Beatles. No Bellagio (bellagio.com) o espetáculo é de águas dançantes e, no Caesars Palace (caesarspalace.com), de grandes standards como Rod Stewart.

Na categoria Five Diamonds, a de maior prestígio, está o Wynn & Encore Resort, que abriga a balada do momento: XS. Las Vegas é exagero, kitsch até dizer chega, e essa é a graça.