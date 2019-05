Para relaxar sem frio na barriga

Nosso grupo, composto por duas mulheres e duas crianças (Letícia, de 7 anos, e Mateus, de 11), saiu de São Paulo em uma sexta-feira, com o dia amanhecendo. A ideia era parar para tomar café da manhã na estrada e chegar a Olímpia na hora do almoço para aproveitar o primeiro dia no Hot Beach ao máximo. Afinal, voltaríamos já no domingo, depois do almoço.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sol brilhava forte, os estômagos roncavam e passamos no quarto apenas para colocar a roupa de banho e deixar as malas. Assim, fomos direto almoçar no Hot Beach.

Comidinhas

São muitas opções de comidinhas no Hot Beach. Há quiosque de sorvete, pipoca e água de coco, bar molhado, hamburgueria e um bar com lounge exclusivo, mas naquele dia precisávamos de comida de verdade. Optamos pelo restaurante principal, que funciona em sistema de bufê a quilo, com salada, batata frita, massa, arroz e feijão e uma área com churrasco. Simples, gostoso e ótimo para matar a fome antes de cair n’água.

Atrações

Segundo explicou Sérgio Ney Padilha Garcia, diretor executivo do Grupo Ferrasa (que controla o complexo Hot Beach), o parque tem como público-alvo famílias, com crianças de até no máximo 12 anos. Sendo assim, não é um parque de adrenalina – há apenas duas atrações com mais emoção. De resto, sossego e tranquilidade para curtir com bebês, vovós e pessoas com mobilidade reduzida.

As piscinas são rasas e confortáveis para as crianças (a maior profundidade é na piscina de ondas, que chega gradualmente a 1,60 m), deixando as crianças à vontade para correr de um lado para outro. Há uma ampla área de brinquedões, com alguns tobogãs mais baixos mas que adultos também podem frequentar, e espaços só para os pequenininhos. A água está sempre quentinha.

Próximo da piscina com ondas, há uma faixa de areia com espreguiçadeiras e sombra em abundância. Foi ali, no Ebaa River (o rio de correnteza que cruza o parque) e na área dos tobogãs maiores que passamos a maior parte do tempo.

Emoção

O Irado é o único tobogã mais alto (tem 24 metros), e conta com quatro opções de descida (quando fomos, só duas estavam liberadas, com ou sem boia). Oferece emoção na medida certa, ótimo para voltar muitas e muitas vezes (como fizemos). A altura mínima é de 1,20 m – o suficiente para Letícia.

O mais radical mesmo é o Poty Pipe, um escorregador em forma de “U”, para ir em dupla (quem está sozinho pode ir com um funcionário do parque). Letícia e sua mãe foram as corajosas do nosso grupo; eu e Mateus refugamos na hora de descer. “Foi legal, mas nesse eu não volto não”, disse minha amiga Márcia.

A piscina de ondas também tem sua dose de emoção. É divertido ver: quando soa o apito, sinalizando que as ondas vão começar, as pessoas vêm de toda parte carregando boias. Conselho: suba na sua antes de as ondas começarem – depois, vai ser difícil não tomar um caldo (eu tomei vários).

Estrutura e segurança

Naquele fim de semana de fevereiro o parque não estava com a lotação máxima (8 mil pessoas) – cheio sim, mas nada que comprometesse aproveitar as atrações. Há armários para locação (R$ 20) em áreas diferentes do parque, mas decidimos não alugar. Afinal, não levamos dinheiro – quem se hospeda no Hot Beach Resort coloca as despesas numa pulseira eletrônica (e quem não se hospeda também usa a pulseira para os gastos e paga tudo na saída). Na maioria das vezes, levávamos os celulares conosco para tirar fotos.

Como Letícia tinha altura suficiente até para o Ebaa River, ela e Mateus circularam sozinhos pelo parque muitas vezes. Claro, se eles queriam ir para a área dos tobogãs maiores, nos mudávamos para lá; se queriam ficar na praia de areia ou nos brinquedões, mudávamos de novo (o parque não é tão grande). Mas nos sentimos seguras para deixá-los à vontade – e também relaxar. Mateus ralou o dedo do pé na piscina de ondas e ainda estava na beirada, olhando o machucado, quando o salva-vidas (eles estão espalhados por todo parque) ofereceu antisséptico e band-aid.

Há monitores preparando brincadeiras o tempo todo, e banheiros exclusivos para as crianças. A limpeza não deixou a desejar.

RAIO X

Atrações: Inaugurado em 2017, o parque ocupa uma área de 80 mil metros quadrados. A ideia do empreendimento é se manter um parque pequeno e não expandir demais – entre piscinas e tobogãs, há oito atrações.

Público: Famílias com crianças de até 12 anos. Há apenas duas atrações com um pouco mais de emoção, o tobogã Irado, com quatro opções de descida, e o Poty Pipe, em forma de “U”.

Quanto tempo de visita? Em um dia é possível curtir todo o parque, sem correria. A proposta é mesmo fazer tudo em um ritmo mais lento, de relax.

Horários e preços: Das 9h às 18h, diariamente; fecha às segundas (exceto em feriados). Crianças até 6 anos não pagam ingresso; até 12 anos, paga-se o valor da meia entrada – estudantes e pessoas acima de 60 anos também têm direito ao ingresso (a partir de

R$ 45 para um dia). Acima de 12 anos, paga-se R$ 90.

Site: hotbeach.com.br