Paraíba: escolha seu roteiro pelo perfil de cada lugar

No extremo norte do Estado, na divisa com o Rio Grande do Norte, Camaratuba é a Paraíba que não tem pressa de acontecer. De mar aberto e ondas fortes que atraem surfistas, o destino pauta seu ritmo pelo nível da maré.

Boca da Barra ganha poções de fundo arenoso, no encontro do Rio Camaratuba com o mar, o endereço mais recomendado para famílias em área mais tranquila para banhos; bugues cortam longas faixas de areia até piscinas naturais que surgem na maré baixa, com o Rio Guaju como fronteira natural com terras potiguaras; e barcos indígenas de madeira fazem passeios que riscam canais interiores de águas calmas.

Mas o melhor desse distrito do município de Mataraca, a 110 quilômetros de João Pessoa, é a Trilha do Caranguejo Uçá, uma caminhada de 3 quilômetros de extensão que começa em um trecho raso de mangue e circunda aquele cenário surreal de raízes aéreas até o Camaratuba, onde o participante flutua com o auxílio de boias do tipo espaguete. Dali para frente é só deixar-se ser levado pela correnteza até a foz do rio.

“É uma trilha de imersão e total conexão com a natureza”, avisa o condutor Bruno Azevedo.

De costas para o turismo de massa, Barra do Camaratuba é considerada um dos últimos trechos selvagens do litoral paraibano. Vá preparado para viver uma das experiências mais intensas de todo o litoral do Estado.

ONDE SE HOSPEDAR

Pousada Potiguara: pé na areia, literalmente, a pousada tem 26 opções de quartos amplos e piscina com vista para o mar. A diária para o casal custa R$ 300 e inclui café da manhã.

COMO FAZER PASSEIOS

Potiguara Experiências: a agência organiza passeios como o da Trilha do Caranguejo Uçá (R$ 20 por pessoa), de barco pelo Rio Camaratuba com (R$ 35) e saída de bugue até as piscinas naturais que se formam na maré baixa (R$ 300 para até 4 pessoas). Tel.: 83-98180-1408.