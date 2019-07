Parque aquático Wet'n Wild adota 'tarifa dinâmica' a partir de segunda

A partir de 5 de agosto, segunda-feira, o parque aquático Wet'N Wild, em Itupeva (a 68 km da capital paulista), passará a adotar um sistema de "tarifa dinâmica" para os seus ingressos. Hoje, as entradas antecipadas têm preço fixo de R$ 79; com o novo sistema, o valor do ingresso será calculado por um algoritmo. Assim, o consumidor que navegar pelo site do parque encontrará preços diferentes conforme a data escolhida - como acontece com as passagens aéreas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vários fatores vão influenciar o preço final da entrada. Um deles é a sazonalidade: na baixa temporada, o consumidor pagará menos do que em meses de férias escolares, por exemplo. Compras com maior antecedência também garantem preços menores - será possível comprar com até doze meses de antecipação.

As condições climáticas são outro fator importante: se a previsão do tempo indicar sol e calor naquele dia, isso puxará a tarifa para cima. E, principalmente, a maior demanda por uma determinada data também deixará os preços mais caros - é a tal lei da oferta e da procura, princípio básico da Economia, e que também está por trás da tarifa dinâmica praticada por aplicativos de transporte como o Uber.

Diferentemente do que acontece com o Uber, porém, o sobe e desce de preços não será tão frenético. Os valores não sofrerão oscilações ao longo do dia - a calibração dos preços será feita pelo sistema sempre durante a madrugada.

Novos valores começam em R$ 29

Com as mudanças, os preços serão distribuídos em uma faixa ampla, que começa abaixo e termina acima do valor atual. Como o menor preço possível será de R$ 29 e os atuais R$ 79 estarão no centro dessa faixa, dá para concluir que, nos dias mais caros da alta temporada, como aqueles com atrações musicais, o ingresso antecipado poderá custar mais de R$ 120. Hoje, R$ 120 é o valor cobrado de quem compra o ingresso diretamente na bilheteria do parque.

A política de descontos para crianças também foi revista. Hoje, cobra-se o valor de R$ 25 das crianças com até um metro de altura. A partir do dia 5, esse preço valerá para quem tem entre 1 e 6 anos de idade. Bebês com menos de 12 meses terão entrada grátis.

Se quiser alterar a data do ingresso, o consumidor estará sujeito a uma taxa de remarcação de R$ 20, além de eventuais diferenças tarifárias, caso o preço da nova data escolhida seja mais caro que o da data original.

Outras novidades

Além do sistema de tarifa dinâmica, o Wet'N Wild tem outras novidades para a temporada 2019/2020, que começa amanhã. Uma delas é a nova atração Escape Room. Nela, um grupo de jogadores fica confinado em uma sala e precisa decifrar um enigma para ser libertado. Há quatro salas com dois temas diferentes e os participantes têm até 10 minutos para sair. Uma das salas promete uma experiência particularmente impactante, com um personagem dedicado a assustar o público.

Para quem se animar a curtir o parque durante o inverno, um alento: até o fim de agosto, a Ilha Misteriosa do Cascão, que foi repaginada (foto acima), terá água aquecida a uma temperatura de 36°C.

O evento de terror Noites Macabras terá sua quinta edição no parque de 30 de agosto a 28 de setembro, sempre às sextas-feiras e sábados, das 17h às 20h. Nesses dias, o valor do ingresso será de R$ 84. Haverá atrações musicais em algumas dessas datas: MC WM no dia 30 de agosto, MC Kevin em 13 de setembro e o DJ Yuri Martins no dia 27 de setembro.

Uma das estreias da temporada passada, o brinquedo Vortex recebeu melhorias. Agora, o visitante não precisa mais carregar a boia até o topo da atração, que fica a 24 metros de altura: uma esteira se encarrega de fazer o transporte da peça.

E para quem gosta de se planejar, o parque já antecipa algumas informações sobre as festas de réveillon. Serão três formatos, todos com open bar: Pool Party, com petiscos liberados e animação por bandas, DJs e até uma escola de samba; Camarote, com o acréscimo de temakis e caipirinhas ilimitados; e Premium Dinner, em um espaço fechado, com perfil familiar. Para as crianças menores de 10 anos, haverá um réveillon infantil na Ilha Misteriosa do Cascão.