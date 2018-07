Parque temático de O Mundo de OZ reabre após 35 anos

Parece que não estamos mais em Kansas, Toto! Fãs de O Mágico de Oz, calcem seus sapatos vermelhos: é chegada a hora de embarcar na tão esperada aventura para Oz. Depois de ficar fechado por 35 anos, o parque The Land of Oz, uma recriação do famoso filme de 1939 localizado em Beech Mountain, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, reabre as portas para algumas datas de junho e setembro, com duas programações diferentes.

Para o mês de junho,nos dias 1,8,15,22 e 29, no programa Journey with Dorothy (a partir de US$ 25 ou R$ 88,50, no site) os visitantes poderão acompanhar Dorothy a partir da fonte da juventude, pela estrada de tijolos amarelo, a procura pelo mago. Quem quiser se fantasiar com roupas de outras personagens do filme, está convidado a participar da aventura de se tornar parte de Oz.

Já para setembro, entre os dias 7 e 9, o Espantalho, o Homem de Lata, o Leão e mais persoangens do filme se unem à Dorothy para o Festival Anual de Outono em Oz, novamente para a jornada de encontro ao Mágico. Ingressos a partir de US$ 40 (R$ 142), no site.

O parque The Land of Oz abriu em 1970, batendo o recorde de 400 mil visitantes naquele ano, e funcionou por uma década. Muito se especulou sobre o abandono da atração, que, ao longo dos anos, chegou a abrir para visitantes em ocasiões pontuais.