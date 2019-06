Parques aquáticos: diversão com molhadeira (e um pouco de adrenalina)

A busca por diversão na Flórida na primavera e no verão tem um rival à altura das atrações: o calor. Com o sol brilhando forte nessa época do ano, andar o dia inteiro entre montanhas-russas e outras atrações pode se tornar um grande incômodo.

Para amenizar o calorão e relaxar, nada melhor do que reservar um ou dois dias da viagem para uma imersão em parques aquáticos, se refrescar em piscinas de ondas e receber novas doses de adrenalina em modernos tobogãs.

O Aquatica é inspirado nas praias da Nova Zelândia, Austrália e Nova Guiné. No total, são 42 atrações, entre toboáguas, rios e lagoas artificiais, quase 1.000 toneladas de areia branquinha, espalhadas em 8 mil metros quadrados de praias, além de um paisagismo composto por 100 espécies de árvores e 250 de arbustos, que totalizam mais de 60 mil plantas. O local é o primeiro parque aquático do mundo com certificado para receber crianças e adultos portadores de autismo.

A maior novidade da temporada é a radical KareKare Curl. Na atração, uma boia leva dois visitantes por vez, que precisam ter no mínimo 1,21 m de altura e no máximo 113 quilos – há uma balança antes da saída e a dupla não pode ultrapassar os 182 quilos. Após subir na boia, há uma descida íngreme, rápida e veloz que desemboca no paredão. Um imenso frio na barriga de dois segundos depois, os visitantes descem em alta velocidade antes de desembarcar da atração.

Outra opção para quem gosta de adrenalina é a Ray Rush. O toboágua possui três níveis diferentes. Primeiro, os visitantes descem em boias por tubos fechados a 36 km/h. Depois, eles caem em um redemoinho gigante e transparente para seguir viagem em um novo tobogã, em formato de arraia, e deslizar até a piscina.

Entre corredeiras e escorregadores

Quem curte corredeiras vai se divertir no Roa’s Rapids, rio de correnteza forte com quase 500 metros, cheio de jatos d’água. Nessa atração, as crianças precisam ir com boias – indicadas mesmo para adultos que não nadam tão bem. O rio percorre todo parque e passa por um aquário com centenas de peixes, que dão ao local uma beleza ímpar.

Vale dar uma passada também no Taumata Racer, vários escorregadores paralelos com quase 100 metros de cumprimento, e no Dolphin Plunge, onde os visitantes escorregam por um tubo de 76 metros de extensão que passa por dentro do tanque de golfinhos de Commerson.

Já o Ihu’s Breakaway Falls é um multitobogã com vários percursos. Os visitantes ficam em pé nas cabines e esperam o chão abrir para despencar de quase 25 metros de altura. Nesse eu fui, sem medo: o antes é pior que a queda em si.

Para as crianças, o Walkabout Waters é um playground interativo aquático com quase 1.400 metros quadrados. Ali estão espalhados escorregadores, toboáguas, duchas, quedas d’água, jatos, metralhadoras aquáticas, pontes, passagens de níveis e caminhos – é um brinquedão dos bufês de festas infantis com muita, muita água.

Os pequenininhos têm à disposição uma área exclusiva, o Kata’s Kookaburra Cove, com minitobogãs e escorregadores nos quais os pais também podem ir, além de esguichos d’água para uma divertida molhadeira sem-fim.

Adventure Island

Além do Busch Gardens, Tampa também é casa para outro parque aquático do grupo SeaWorld, o Adventure Island, que conta com tobogãs, cachoeiras, rios, lagos, piscinas de ondas, playgrouds aquáticos e outras atrações.

Entre as mais populares, a Wahoo Run é para ir em grupo: até cinco pessoas descem o toboágua em uma boia, que desliza entre ambientes fechados e abertos.

Já o Vanish Point é uma torre de 21 metros de altura que desafia os visitantes a percorrer dois caminhos – você pode optar por entrar numa cabine e esperar o chão desaparecer ou escorregar na horizontal, em alta velocidade, em um tobogã com quase 140 metros de comprimento.