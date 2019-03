Páscoa como manda a tradição: veja festas clássicas pelo Brasil

Nova Jerusalém (PE)

O maior espetáculo teatral católico do Brasil encena os momentos finais da vida de Jesus Cristo desde 1968. De 13 a 20 de abril, terá Juliano Cazarré como protagonista. A cidade-teatro Nova Jerusalém fica em Brejo da Madre de Deus, a 200 km de Recife. Ingressos de R$ 100 a R$ 120: novajerusalem.com.br.

Nova Petrópolis (RS)

Com público de 100 mil pessoas em 2018, a Chocofest (11 a 21 de abril), cidade vizinha a Gramado, reúne exposição e venda de doces, decoração, música, desfiles e mais atrações: chocofest.com.br.

Gramado (RS)

A Páscoa na cidade gaúcha tem celebração grandiosa que dura quase um mês: de sexta-feira, 29 de março, a 21 de abril. Há desfile, procissão, encenações na Rua Coberta e o espetáculo Tito, Um Coelho Atrapalhado (R$ 60), encenado no Palácio dos Festivais: pascoaemgramado.net.br.

Tiradentes e Ouro Preto (MG)

As duas cidades, distantes 169 km uma da outra, celebram a Semana Santa com encenações, missas e tradicionais tapetes de serragem que cobrem as ruas no sábado de aleluia. Domingo é dia da principal procissão, com crianças vestidas de anjos e outras figuras da liturgia católica. Mais: ouropreto.org.br e tiradentesmais.com.br.

Santuário do Caraça (MG)

A 100 km de Belo Horizonte e conhecido pela natureza e pelo turismo religioso, complexo terá missas, procissão e uma ceia de confraternização, na noite de sábado para domingo, por R$ 35 por pessoa: santuariodocaraca.com.br.