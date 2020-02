Passageiro se irrita durante voo com mulher que reclinou assento; quem tem razão?

Imagine que você deitou a poltrona do seu voo para viajar de forma mais confortável e o passageiro sentado atrás começa a bater e chacoalhar seu assento. A pessoa está sem espaço, em uma cadeira sem espaço para reclinar. O que você faria?

Uma passageira da American Airlines dividiu usuários de redes sociais ao expor o colega de voo que atacou o seu assento. O incidente aconteceu nos EUA, em um voo de Nova Orleans para Charlotte.

A usuária do Twitter, que se identificou como Wendi Williams (@steelersfanOG) contou no microblog que, antes, o homem chegou a pedir que ela retornasse o assento na posição vertical para que ele pudesse abrir a mesa e comer com um pouco mais de espaço. Mas, assim que a refeição terminou, ela voltou a deitar a poltrona. E aí a discussão começou.

"Nesse momento, ele começou a bater", escreveu Wendi . "Foi quando comecei a gravar e tentei chamar a comissária de bordo". O homem, cujo rosto aparece nas imagens, não foi identificado na postagem ou na imprensa americana. "Ele estava com raiva por eu ter reclinado meu assento e o socou cerca de nove vezes", disse a passageira”.

Wendi afirma que o homem só parou de socar a poltrona quanto ela começou a filmar, mas ele seguiu chacoalhando o assento, como mostra o vídeo que já passou de 300 mil visualizações no Twitter.

@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times - HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu — wendi (@steelersfanOG) February 9, 2020