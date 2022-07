Pedalada na Europa: tour pelo Lago Constance passa por três países

Uma basílica barroca do século 18 inundada de rosa e cercada por vinhedos. Casas de palafitas pré-históricas reconstruídas acima da água. Um castelo medieval empoleirado no topo de uma colina. Um museu dedicado aos zepelins, além de um zepelim real no céu. Esses foram os pontos turísticos durante nossas primeiras 12 horas em um tour de bicicleta no Lago Constance. Ainda encontramos parques à beira do lago, cafés animados e água azul cintilante.

É fácil ver por que o lago de 62 km de comprimento, que atravessa a Alemanha, Áustria e Suíça, tem sido uma área de turismo popular na Europa. (Se você quiser marcar um quarto país, Liechtenstein fica a apenas 30 minutos de carro.)

Com mais de uma dezena de ciclovias marcadas e impulsionada pelas bicicletas elétricas, a região se tornou um dos destinos de ciclismo mais populares da Europa. Foi assim que minha esposa, Selina, e eu exploramos a área, seguindo a rota sinalizada de bicicleta Lago Constance, de 270 km, que circunda o lago.

Localizado a cerca de uma hora de Zurique, o Constance é alimentado pelo Rio Reno. A Alemanha reivindica a maior parte da costa, e o lago é comumente referido pelo seu nome alemão, Bodensee.

Cidades turísticas históricas, a maioria com praias públicas, circundam a costa, enquanto terras agrícolas, pomares e vinhedos ficam logo depois. As vistas mais próximas são montanhosas, com os Alpes imponentes visíveis à distância em certos pontos. Na água, balsas cruzam de uma cidade para outra, intercaladas com veleiros e barcos.

Alguns visitantes estacionam em uma cidade e usam o transporte público, incluindo balsas, ônibus e trens, para chegar ao resto do lago e além. Dependendo de quanto você planeja ver e fazer, uma opção que pode economizar tempo e dinheiro é comprar um Bodensee Card Plus, que inclui entrada para mais de 160 atrações ao redor do lago, além de transporte.

A rota

Quanto ao ciclismo, embora as áreas próximas à costa sejam planas, a rota tem mais subidas e descidas do que eu esperava. No geral, o ciclismo parecia seguro. As superfícies incluíam pavimentação em áreas urbanas, cascalho triturado em parques e estradas de terra entre florestas. Trouxemos nossas próprias bicicletas, mas há muitas lojas de aluguel na região, bem como uma longa lista de agências que fazem passeios de bicicleta e tours autoguiados.

Geralmente somos minoria quando chegamos a um hotel de bicicleta. Aqui, em um sábado ensolarado no fim de maio, havia tantas bicicletas que parecia um evento de ciclismo.

Seguimos a rota no sentido horário, começando em Radolfzell. Depois de pedalar ao longo da costa e passar quilômetros de pomares de frutas e plantações de morangos (muitos com barracas tentadoras), chegamos à Basílica de Birnau. A joia rosa-pálido construída no topo de uma colina por volta de 1750 é tão grande que a vimos de diferentes pontosta enquanto circundamos o lago.

Trinta minutos depois, voltamos ainda mais no tempo no Pfahlbauten, ou habitações empilhadas, um Patrimônio Mundial da Unesco e um dos 111 locais de palafitas pré-históricas encontradas ao redor dos Alpes. Com base em escavações, a vila foi reconstruída e pode ser visitada.

Tivemos de pular o famoso Castelo de Meersburg (e o palácio “mais novo” do século 18) para chegar à cidade de Friedrichshafen antes que o Museu Zeppelin fechasse. Ferdinand von Zeppelin, que cresceu no lago, inventou o zepelim e começou a construir dirigíveis em Friedrichshafen no fim da década de 1890. A maioria de nós conhece o zepelim através do Hindenburg, que explodiu em chamas em Nova Jersey em 1937, matando 36 pessoas. Mas antes disso, centenas de viagens foram feitas nos dirigíveis. A peça central do museu é uma reprodução da seção de passageiros de 33 metros de comprimento do Hindenburg.

No dia seguinte, passamos por várias cidades encantadoras à beira do lago até chegar a Lindau, que se autodenomina a Riviera da Baviera. Sua altstadt, ou cidade velha, fica em uma ilha com um centro apenas para pedestres e um porto animado. Subimos o farol no final do porto para uma vista do lago e dos edifícios coloridos que ladeiam as ruas de paralelepípedos.

Cruzando a fronteira para a Áustria

Indo mais para o leste, vimos os primeiros contornos de montanhas cobertas de neve e finalmente cruzamos a fronteira para a Áustria. Em Bregenz, embarcamos no teleférico Pfänderbahn, que leva seis minutos do centro até Pfänder, um pico a mais de 1000 metros de altitude. No topo, podíamos ver um panorama de três países (Alemanha, Áustria e Suíça) e um lago azul cintilante.

Tiramos a Suíça da lista no dia seguinte a caminho da maior cidade do lago: Konstanz, na Alemanha, com 85 mil habitantes. A vibrante cidade universitária possui um grande centro histórico com casas enxaimel.

Konstanz também é conhecida por suas duas ilhas vizinhas, Mainau e Reichenau. Mainau, uma pequena ilha com entrada paga, é uma atração popular, especialmente para famílias. Um castelo barroco pontua o extremo leste perto do porto da balsa.

No lado oeste de Konstanz fica Reichenau, outro patrimônio da Unesco. Durante a Idade Média, seu mosteiro beneditino, fundado no ano 724, tornou-se um dos centros espirituais mais importantes do continente e produziu esplêndidos manuscritos e afrescos. Três igrejas restantes podem ser visitadas, cada uma com seu pequeno museu. A mais popular é St. Georg.

Hoje, Reichenau também é famosa por suas fazendas. Graças a um clima ameno e uma extensa rede de irrigação, os agricultores colhem quatro vezes por ano. Almoçamos no pitoresco Georg’s Fischerhütte, um dos poucos pequenos restaurantes de peixe de gerência familiar na ilha, onde nos banqueteamos com peixe branco grelhado sem adornos, direto do lago.

Embora o número de fachadas pintadas de Konstanz pudesse encher uma galeria de arte, as que vimos no dia seguinte em Stein am Rhein, na Suíça, contavam para um museu completo. A cidade, que abriga cerca de 3.500 pessoas ao longo do Reno, transmitiu seu folclore em obras de arte vívidas e ricamente detalhadas em edifícios seculares, muitos deles com estruturas em enxaimel. Lojas e cafés movimentados ladeiam a rua principal de paralelepípedos, mas a arquitetura rouba a cena.

Lado suíço

De Stein am Rhein, você pode pegar um barco pelo Reno até Schaffhausen, na Suíça, que fica perto de Rheinfall, ou Cataratas do Reno. Com cerca de 150 metros de largura e 23 de altura, as quedas estão entre as maiores e mais poderosas da Europa. Ao nos aproximarmos de bicicleta, podíamos sentir as rajadas de vento antes que pudéssemos ouvir ou ver a água. Barcos turísticos transportam os visitantes por águas agitadas até um conjunto de escadas que levam a uma plataforma de observação no topo de uma rocha alta, no meio das quedas.

Outra atração aquática que adoramos em Schaffhausen é o Rhybadi, ou Banho do Rio Reno, uma piscina fechada construída no rio que existe há mais de um século.

Em nosso último dia, finalmente paramos em uma barraca de morangos. Eu estava de olho neles a semana toda, mas não tínhamos uma boa maneira de transportá-las. Nós os levamos para o carro e os comemos como doces lembranças de nosso passeio ao redor do Lago Constance.

ANTES DE IR

Quando ir

É possível visitar as cidades do entorno do Lago Constance o ano todo, mesmo sem pedalar. No entanto, nos meses mais frios (de dezembro a março), as baixas temperaturas podem tornar o trajeto menos prazeroso e pode haver neve ou gelo na pista.

Como planejar

O site bodensee.eu reúne todas as informações necessárias para visitar a região, incluindo sugestão de hotéis bike friendly, agências, mapas e atrações turísticas no entorno do lago.

Passe

O Bodensee Card Plus prmite a entrada em mais de 160 atrações e monumentos no entorno do lago, além do uso de transporte público (incluindo barcos). Há opções de passe de 3 ou 7 dias; custa a partir de 74 euros (R$ 393) para adultos. É possível comprar online ou em pontos de venda; bit.ly/bodenseepass.

Bondinho

O Pfänderbahn, em Bregenz, leva até o pico Pfänder, a 1.064 metros de altitude. Além do mirante, é possível fazer trilhas de 30 minutos a 5 horas. Custa 14,20 euros por pessoa (R$ 77); gratuito com o Bodensee Card.