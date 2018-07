Pelados no museu: tour guiado entre obras de arte em Paris

Nudez em museu normalmente está relacionada a obras de arte. Mas a Associação Naturista de Paris vai inverter essa lógica no dia 5 de maio, com uma incursão naturista ao museu de arte moderna Palais de Tokyo.

O evento será realizado das 9h30 ao meio-dia, quando os participantes poderão visitar a mostra Discorde, fille de la nuit (Discórdia, filha da noite), na companhia de um guia que também estará nu.

A associação francesa promove outros eventos naturistas na cidade, como o Boliche Nu, encontros na praia ou jantares especiais no O'Naturel, restaurante em que o traje exigido dos clientes é justamente não ter traje algum. Além dos eventos promovidos pela associação, o O'Naturel funciona com reservas individuais. O menu com três pratos custa 39 euros, sem bebidas.

As vagas para a visita naturista à exposição estão esgotadas. Caso queira visitar a mostra vestido, ela se encerra em 13 de maio.

Em 2013, o Leopold Museum, em Viena, Áustria, também promoveu vistações naturistas em suas instalações durante a exposição Nude Men (Homens Nus).