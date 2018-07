Peppa Pig ganhará parques temáticos na China e nos EUA

SÃO PAULO - Peppa Pig, a porquinha mais famosa do mundo, ganhará dois parques de diversões nos próximos meses. O primeiro deles será inaugurado ainda neste ano em Xangai, na China. O segundo abrirá as portas em Dallas, nos Estados Unidos, no primeiro semestre de 2019.

O espaço nos Estados Unidos, operado pela Merlin Entertainments, abrirá em Grapevine Mills, dentro de uma propriedade da Simon Shopping Destinations, um conhecido destino de compras e que já conta com os espaços Legoland Discovery Center e o Sea Life Grapevine Aquarium. O parque, voltado a crianças em idade pré-escolar, terá 10 áreas diferentes, além de contar com teatro, loja de lembranças e ambientes para repouso das famílias.

O parque em Xangai chega após polêmica que resultou no desenho sendo acusado de ser subversivo. No começo do ano, a Peppa Pig , que tem origem britânica, foi censurada por uma plataforma chinesa de internet após ter virado febre entre o público de jovens adultos. Segundo a agência de notícias AFP, o jornal chinês Global Times classificou o desenho como um "ícone da subcultura de uma juventude muitas vezes mal educada, sem trabalho estável e ociosa". O jornal ainda teria dito que o desenho levou a um "vício das crianças" e a um comportamento que faz muitas delas "rosnar e pular em poças d'água".

Sucesso no mundo todo, Peppa Pig estreou em maio de 2004 no Reino Unido e fez imenso sucesso, sendo distribuída pela E1 Kids para diversos países, incluindo o Brasil. (COM INFORMAÇÕES DA AFP)