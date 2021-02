Pequenos sedentários

Lá se vai quase um ano sem escola presencial, sem encontrar outras crianças, mal colocando os pés na rua, com inevitável aumento nas horas de tela por dia - tevê, computador, games. Uma situação que preocupa pais, mães e médicos. A Sociedade Brasileira de Pediatria desde o ano passado alerta sobre os riscos para a saúde de crianças e adolescentes do sedentarismo extremo trazido pela pandemia.

Em uma cidade como São Paulo, os obstáculos para se combater esse sedentarismo são muitos: parques fechados, ciclovias poucas e cheias. As sessões online de esportes cansam rápido.

Por aqui, as viagens feitas com a segurança possível, sem desrespeitar o isolamento social, que é a premissa básica do combate à covid-19, têm ajudado a manter a criança pelo menos um pouco ativa. A seguir, as nossas sugestões, para ir de carro (a partir de São Paulo, onde moramos), já adiantando que o pulo do gato é sempre, sempre ficar ao ar livre e de máscara.

Praia

Recentemente, escapamos para uma casa alugada na praia de Santiago, um bairro minúsculo com acesso limitado no município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. No sul paulista, a Ilha do Cardoso é uma das praias mais vazias do país, e a comunidade do Marujá voltou em novembro a receber um número limitado de visitantes (procure no Instagram a pousada Villa Verde: @villaverdepousada_cardoso).

Trilha

Em Cunha, a subida até a Pedra da Macela é feita por uma trilha íngreme de cerca de 2 km, quase toda asfaltada. Com criança (recomendo a partir dos 5 anos), dá cerca de 1h30 de caminhada. Outra vantagem de Cunha é que várias pousadas oferecem hospedagem em poucos e distanciados chalés, favorecendo o isolamento. Se quiser dar uma treinadinha na própria capital paulista, o Parque da Cantareira está aberto à visitação: a trilha da Pedra Grande, também asfaltada, tem 3 km e leva pouco mais de 2 horas.

Canoagem

O Parque das Neblinas, na área rural do município de Mogi das Cruzes, reabriu para visitantes, com agendamento. A opção camping ainda está indisponível, mas é possível passar o dia no parque e, além das trilhas com duração de 30 minutos a 4 horas, remar caiaques por 3 quilômetros nas águas limpíssimas do Rio Itatinga.

E a piscina?

Uma boa piscina é garantia de diversão ativa para crianças. Mas ainda não me senti segura para ir aos grandes hotéis, mesmo com ocupação reduzida. Quando for a hora, vou procurar os que tenham muitas áreas verdes e sirvam refeições no quarto, evitando os restaurantes. Na piscina, os infectologistas dizem que a água clorada não dá chance ao coronavírus: o problema é a proximidade com estranhos. Como crianças esquecem fácil do distanciamento, ainda não arrisco, não.